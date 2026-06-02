IRW-News: Sibanye Stillwater: Mitteilung über einen Erwerb von nutzbringenden Beteiligungen an Wertpapieren durch BlackRock,Inc.

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Mitteilung über einen Erwerb von nutzbringenden Beteiligungen an Wertpapieren durch BlackRock,Inc.

Johannesburg, 2. Juni 2026 / IRW-Press / Gemäß Sektion 122 (3) (b) des Aktiengesetzes Nr. 71 aus dem Jahr 2008 (das Gesetz), Regulation 121 (2) (b) der aktienrechtlichen Vorschriften, 2011 und Paragraf 6.54 der Kotierungsvoraussetzungen der JSE Limited wird den Aktionären hiermit mitgeteilt, dass Sibanye-Stillwater (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass BlackRock Inc. insgesamt eine Beteiligung an den Stammaktien des Unternehmens erworben hat, sodass die von BlackRock, Inc. gehaltene Gesamtbeteiligung nun 5,193 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater beträgt.

Sibanye-Stillwater hat gemäß Abschnitt 122(3)(a) des Gesetzes, der vorschreibt, dass jedes Unternehmen, das eine Mitteilung über eine Änderung der nutzbringenden Beteiligung an seinen Wertpapieren erhält, sei es durch Erwerb oder Veräußerung, die erforderliche Mitteilung bei der Kommission für Übernahmekontrolle (Takeover Regulation Panel) einreichen muss.

Der Board of Directors von Sibanye-Stillwater übernimmt die Verantwortung für die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, nachdem er die Formulare TRP121.1 von BlackRock, Inc. erhalten hat, und ist nach bestem Wissen und Gewissen der Ansicht, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen der Wahrheit entsprechen und keine Angaben ausgelassen wurden, die die Bedeutung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen beeinträchtigen könnten.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein globaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Metallen der Platingruppe (PGM: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten in den Bereichen Recycling und Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Haftungsausschluss

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne der Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsbezogene Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie wird, würde, erwarten, prognostizieren, potenziell, kann, könnte, glauben, anstreben, voraussichtlich, Ziel, schätzen und Wörtern mit ähnlicher Bedeutung identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, zu denen unter anderem auch solche gehören, die sich auf die zukünftige Finanzlage, die Geschäftsstrategien, die Geschäftsaussichten, die Branchenprognosen, die Produktions- und Betriebsführung, die klima- und ESG-bezogenen Ziele und Kennzahlen sowie die Pläne und Ziele für zukünftige Betriebe, die Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von jeglichen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die im Integrierten Bericht 2025 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 24. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang). Diese Informationen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern des Konzerns geprüft.

WEBSITES

Verweise in dieser Bekanntmachung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Websites) dienen als Hilfe bei der Suche nach diesen Informationen und sind nicht in diese Bekanntmachung integriert und bilden keinen Teil davon.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84491

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84491&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.