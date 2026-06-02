IRW-News: St. George Mining Limited : St George begrüsst ATL als Aktionär

IRW-PRESS: St. George Mining Limited : St George begrüsst ATL als Aktionär

Nach der Restrukturierung des Lithium-Star-Joint-Ventures wird ATL - ein weltweit führendes Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterien - eine strategische Beteiligung an St George erwerben und Zugang zum Niob- und Seltene-Erden-Projekt Araxá von Weltklasse erhalten.

- Amperex Technology Limited (ATL) investiert in Stammaktien von St George zu einem vereinbarten Preis von 0,16 $ je Aktie - ein Aufschlag von 36 % auf den 30-Tage-VWAP (1) - im Rahmen der Umstrukturierung des 2023 eingegangenen Lithium-Star-Joint-Ventures (2).

- Lithium Star Pty Ltd wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von St George und sich weiterhin auf die Lithiumexploration in Westaustralien konzentrieren, dem weltweit führenden Standort für Hartgesteins-Lithium.

- ATL, der weltweit führende Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien (3), erhält Zugang zum Niob- und Seltene-Erden-Projekt Araxá von Weltklasse von St George und sichert sich gleichzeitig Abnahmerechte für eine mögliche zukünftige Lithiumproduktion von Lithium Star.

St George Mining Limited (ASX: SGQ) (St George oder das Unternehmen) freut sich, die Restrukturierung des Lithium-Star-Joint-Ventures mit Amperex Technology Limited (ATL) bekannt zu geben.

Lithium Star Pty Ltd (Lithium Star) befindet sich derzeit zu 10 % im Besitz von ATL und zu 90 % im Besitz von St George. Das Joint Venture wurde von den Parteien im Jahr 2023 gegründet, um Lithiumexploration in Westaustralien durchzuführen. Der Schwerpunkt lag auf mehreren Greenfield-Projekten in der Nähe von Spodumen produzierenden Minen. Westaustralien gilt als weltweit führender Standort für Hartgesteins-Lithium und beherbergt mehrere global bedeutende Produzenten von Spodumenkonzentraten.

Im Rahmen der Restrukturierung wird St George die 10%ige Beteiligung von ATL an Lithium Star erwerben. Die Gegenleistung erfolgt durch die Ausgabe von 12.500.000 Stammaktien von St George an ATL zu einem Preis von 0,16 A$ je Aktie (insgesamt 2.000.000 A$), wie nachstehend näher erläutert.

John Prineas sagte als Executive Chairman von St George Mining:

ATL ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner von St George bei unserem Bestreben, durch die Entdeckung und Kommerzialisierung von Chancen im Bereich kritischer Rohstoffe Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Daher freuen wir uns sehr, dass ATL zugestimmt hat, seine Beteiligung am Lithium-Star-Joint-Venture in eine strategische Beteiligung an St George umzuwandeln.

Die Greenfield-Projekte von Lithium Star bleiben für St George eine wertvolle und äußerst aussichtsreiche Chance. Erste Explorationsarbeiten haben bereits mehrere Zielgebiete für weitere Untersuchungen identifiziert.

Insbesondere bei den Projekten Buningonia und Lindville wurden vorrangige Zielgebiete identifiziert. Wir werden diese Lithiumchancen weiterhin systematisch vorantreiben, da wir dort das Potenzial für eine bedeutende Entdeckung sehen, ohne dabei unsere unmittelbare Priorität aus den Augen zu verlieren - die Weiterentwicklung des Araxá-Projekts zum Nutzen aller Aktionäre.

ATL wird Rechte auf bis zu 25 % jedes Lithiumprodukts aus einer erfolgreichen Entwicklung der Lithium-Star-Projekte behalten und damit Zugang zu einer potenziellen neuen Lithiumquelle für sein weltweit führendes Lithium-Ionen-Batteriegeschäft erhalten.

Die Aufnahme von ATL in das Aktionärsregister von St George unterstreicht unseren Erfolg beim Aufbau wichtiger Branchenbeziehungen zu einigen der größten und bedeutendsten globalen Akteure im Bereich kritischer Rohstoffe.

Restrukturierung von Lithium Star

St George und ATL haben einen Aktienkaufvertrag abgeschlossen, gemäß dem das Lithium-Star-Joint-Venture restrukturiert wird und ATL - vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von St George - Aktionär von St George wird. Die wesentlichen Bestimmungen des Aktienkaufvertrags sind:

1. ATL überträgt seine 10%ige Beteiligung an Lithium Star (repräsentiert durch 3.000.000 Stammaktien an Lithium Star - die Vendor Shares) an St George (Share Sale).

2. Nach Abschluss des Share Sale wird St George direkt 100 % der ausgegebenen Aktien von Lithium Star halten und die Aktionärsvereinbarung zwischen St George und ATL wird beendet.

3. Die von St George an ATL zu zahlende Gegenleistung für den Share Sale beträgt 2.000.000 A$ (Sale Price) und wird durch die Ausgabe von 12.500.000 Stammaktien von St George zu einem Preis von 0,16 A$ je Aktie beglichen.

4. Die Ausgabe der 12.500.000 SGQ-Aktien steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf einer Hauptversammlung von St George, die Anfang Juli 2026 stattfinden soll.

5. ATL hat das Recht, die Vendor Shares zu einem Betrag zurückzukaufen, der dem Sale Price entspricht, falls St George eine JORC-konforme Lithiumressource auf den Projekten Lindville oder Buningonia bekannt gibt.

6. ATL erhält ein Vorkaufsrecht auf 25 % der Lithiumproduktion aus jedem Lithium-Star-Projekt zum Preferred Price. Der Preferred Price basiert auf CIF (Incoterms 2020) und orientiert sich an langfristigen Abnahmeverträgen für Lithiumprodukte, die internationale Marktpreise widerspiegeln und auf einer fairen und transparenten Preisgestaltung beruhen. Dabei erhält ATL einen Preisnachlass von mindestens 8 %.

ATL, das sich zu 100 % im Besitz der japanischen TDK Corporation befindet, und St George werden zudem weiterhin mögliche Kooperationen bei weiteren Lithium- und anderen Projekten im Bereich kritischer Rohstoffe prüfen.

Über das Araxá-Projekt

St George hat am 27. Februar 2025 100 % des Araxá-Projekts erworben. Araxá ist ein risikoärmeres Projekt von Weltklasse im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais und liegt unmittelbar neben den weltweit führenden Niob-Abbauaktivitäten von CBMM.

Die Region rund um das Araxá-Projekt blickt auf eine lange Geschichte kommerzieller Niobproduktion zurück und bietet Zugang zu Infrastruktur sowie qualifizierten Arbeitskräften.

St George hat Unterstützung der Behörden für beschleunigte Projektgenehmigungen vereinbart und ein sehr erfahrenes Team in Brasilien zusammengestellt, um das Projekt durch Explorationsarbeiten und Entwicklungsstudien voranzutreiben.

Am 3. März 2026 gab St George eine bedeutende Ressourcenerweiterung mit der nachstehenden Ressource bekannt (siehe ASX-Mitteilung vom 3. März 2026 Major Resource Upgrade for Araxá):

Tabelle 1: Gesamte JORC-2012-Mineralressource - Gehalt-Tonnage-Bericht mit einem TREO-Cut-off von 2 %

Ressourcenkategorie Millionen Tonnen (Mt) TREO (%) MREO (%) NbO (%)

Gemessen 8,02 5,23 0,95 1,06

Angezeigt 21,46 4,31 0,80 0,63

Gemessen & angezeigt (M&I) 29,49 4,56 0,84 0,75

Geschlussfolgert 41,42 3,71 0,72 0,52

Gesamt 70,91 4,06 0,77 0,62

Tabelle 2: Zusätzliche JORC-2012-Mineralressource - Gehalt-Tonnage-Bericht mit einem NbO-Cut-off von 0,2 %

Ressourcenkategorie Millionen Tonnen (Mt) NbO (%) TREO (%) MREO (%)

Gemessen 0,02 0,51 1,77 0,34

Angezeigt 2,59 0,31 1,44 0,31

Gemessen & angezeigt (M&I) 2,60 0,31 1,45 0,31

Geschlussfolgert 21,95 0,54 1,17 0,27

Gesamt 24,56 0,52 1,20 0,28

Das gesamte mit der Mineralressource Araxá verbundene NbO-Inventar beläuft sich auf 95,47 Mio. Tonnen. Dieses setzt sich aus den 70,91 Mio. Tonnen gemäß Tabelle 1 mit einem TREO-Cut-off von 2 % und zusätzlichen 24,56 Mio. Tonnen gemäß Tabelle 2 mit einem NbO-Cut-off von 0,2 % zusammen.

Das zusätzliche Material in Tabelle 2 umfasst Blöcke, die den NbO-Cut-off erfüllen, jedoch unterhalb des TREO-Cut-offs von 2 % liegen und deshalb nicht in der in Tabelle 1 ausgewiesenen TREO-Mineralressource enthalten sind.

Zur Veröffentlichung freigegeben durch den Vorstand der St George Mining Limited.

John Prineas

Executive Chairman

St George Mining

+61 411 421 253

john.prineas@stgm.com.au

Peter Klinger

Media and Investor Relations

Purple

+61 411 251 540

pklinger@purple.au

Erklärung der Competent Person - Mineralressourcenschätzung

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung sowie historische bzw. ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Rodney Brown geprüft und zusammengestellt wurden. Herr Brown ist eine Competent Person und Mitglied des Australian Institute of Geoscientists sowie des Australasian Institute of Mining and Metallurgy.

Herr Rodney Brown ist Corporate Consultant bei SRK Consulting Australasia, einer unabhängigen Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Daten und der Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das Niob- und Seltene-Erden-Projekt Araxá gemäß den JORC-Richtlinien von 2012 beauftragt wurde.

Herr Rodney Brown verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Arbeiten relevant ist, um als Competent Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves qualifiziert zu sein.

Diese ASX-Mitteilung enthält Informationen zu folgendem Bericht, der auf der Website des Unternehmens unter www.stgm.com.au verfügbar ist:

3. März 2026 - Major Resource Upgrade for Araxá.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktmitteilungen enthaltenen Mineralressourcenschätzungen wesentlich beeinflussen. Sämtliche wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Mineralressourcenschätzungen basieren, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich verändert. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass Form und Kontext, in denen die Feststellungen der Competent Person dargestellt werden, gegenüber den ursprünglichen Marktmitteilungen nicht wesentlich verändert wurden.

Erklärung der Competent Person - Explorationsergebnisse

Die Informationen in dieser ASX-Mitteilung, die sich auf historische und ausländische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und unterstützenden Unterlagen, die von Herrn Carlos Silva geprüft wurden. Herr Silva ist Senior Geologist bei GE21 Consultoria Mineral und eine Competent Person sowie Mitglied des Australian Institute of Geoscientists. GE21 ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft, die von St George Mining Limited mit der Überprüfung historischer Explorationsdaten beauftragt wurde.

Herr Silva verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Arbeiten relevant ist, um als Competent Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves qualifiziert zu sein.

Erklärung der Competent Person

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven für das Araxá-Projekt beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Wanderly Basso zusammengestellt wurden. Herr Basso ist eine Competent Person und Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists. Herr Basso ist bei St George Mining Limited beschäftigt und berät das Unternehmen in technischen Fragen zu Rohstoffprojekten. Zudem hält er vom Unternehmen ausgegebene Performance Rights.

Herr Basso verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung, die Art der Lagerstätte und die durchgeführten Arbeiten relevant ist, um als Competent Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves qualifiziert zu sein. Herr Basso stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die lediglich Prognosen darstellen und bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von St George, der Direktoren und des Managements der Gesellschaft liegen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Wertentwicklung.

Beispiele für in dieser Mitteilung verwendete zukunftsgerichtete Aussagen umfassen die Verwendung der Wörter kann, könnte, glaubt, schätzt, zielt ab, erwartet oder beabsichtigt sowie anderer ähnlicher Wörter, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen basieren auf einer Beurteilung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und operativen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Maßnahmen, die zum Datum der Mitteilung voraussichtlich eintreten bzw. erfolgen werden.

Tatsächliche Werte, Ergebnisse, Auslegungen oder Ereignisse können wesentlich von den in dieser Mitteilung ausdrücklich genannten oder implizierten abweichen. Angesichts dieser Unsicherheiten werden Empfänger davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen in der Mitteilung zu verlassen, da diese nur zum Ausgabedatum dieser Mitteilung gelten. Vorbehaltlich etwaiger fortlaufender Verpflichtungen nach geltendem Recht und den ASX Listing Rules übernimmt St George keine Verpflichtung, Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Diese Mitteilung wurde von St George Mining Limited erstellt und enthält Hintergrundinformationen über St George Mining Limited, die zum Datum dieser Mitteilung aktuell sind. Die Mitteilung liegt in zusammengefasster Form vor und erhebt keinen Anspruch darauf, allumfassend oder vollständig zu sein. Empfänger sollten sich nicht zu Anlagezwecken auf sie als Beratung verlassen, da sie Ihre Anlageziele, finanzielle Lage oder Bedürfnisse nicht berücksichtigt. Diese Faktoren sollten mit oder ohne professionelle Beratung berücksichtigt werden, wenn entschieden wird, ob eine Anlage angemessen ist.

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Fußnoten

¹ -Basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der letzten 30 Handelstage vor Bekanntgabe der Transaktion.

² -Lithium Star wurde im Jahr 2023 als Joint Venture zwischen St George und ATL gegründet.

³ -ATL wird als weltweit führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien bezeichnet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TDK Corporation.

- Ende der Mitteilung -

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03096105-6A1327889&v=undefined

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