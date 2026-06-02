IRW-News: Wedgemount Resources Corp.: Wedgemount veröffentlicht operatives Update

IRW-PRESS: Wedgemount Resources Corp.: Wedgemount veröffentlicht operatives Update

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Vancouver, BC - 2. Juni 2026 / IRW-Press / Wedgemount Resources Corp. (CSE: WDGY) (FWB: 8H5) (Wedgemount oder das Unternehmen), freut sich, einen aktuellen operativen Überblick über sein laufendes Produktionsoptimierungsprogramm im westlichen Zentral-Texas zu geben.

Produktions-Update

Trotz des extrem nassen Wetters und der schwierigen Bodenverhältnisse im westlichen Zentral-Texas in den letzten Wochen meldet das Unternehmen eine aktuelle Produktion von 125 Barrel Öläquivalent pro Tag (boepd), was über den internen Prognosen für den 1. Juni liegt. Das Management ist erfreut über das Tempo des Produktionswachstums und über die bisherige Performance der Asset-Basis. Da die Verarbeitungsanlagen weiter modernisiert werden, wird erwartet, dass die zusätzliche Betriebszeit weitere Steigerungen des Volumens sowohl bei Öl als auch bei Erdgas ermöglichen wird.

Operativer Fokus

Das operative Team von Wedgemount konzentriert sich weiterhin auf ein gezieltes Programm zur Optimierung der Übertageanlagen, das darauf ausgelegt ist, die Zuverlässigkeit, den Durchsatz und die Gesamteffizienz zu steigern. Die derzeitigen Initiativen umfassen:

- Wiederherstellung der vollen Kapazität der McBeth-Injektionsbohrung

- Verbesserungen der Tankinfrastruktur

- Optimierung der Separatoren, einschließlich der Erdgaskondensate

- Laufende Bohrlochoptimierung durch chemische Behandlungen

- Modernisierung und Wartung der Kompressoren, Förderleitungen und Wasseraufbereitungsanlagen

Es wird erwartet, dass diese Maßnahmen das Produktionswachstum weiter unterstützen und die Ausfallzeiten reduzieren werden, während das Unternehmen sein Entwicklungsprogramm weiter vorantreibt.

Stellungnahme des Managements

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Produktion über unseren Prognosen für den 1. Juni liegt, sagte Mark Vanry, President von Wedgemount Resources Corp. Die Konzentration unseres Teams auf die Verbesserung der Übertageanlagen und die Optimierung der Bohrlöcher liefert Ergebnisse, und wir sind weiterhin bestrebt, die Leistung unserer Asset-Basis zu maximieren.

Über Wedgemount Resources Corp.

Wedgemount Resources ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, dessen Ziel es ist, durch Übernahmen sowie Erschließungs- und Förderaktivitäten in Energieprojekten im Süden der Vereinigten Staaten einen größtmöglichen Shareholder Value zu erzielen.

Im Namen des Board of Directors,

WEDGEMOUNT RESOURCES CORP.

Mark Vanry, President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen:

Telefon: (604) 343-4743

info@wedgemountresources.com

www.wedgemountresources.com

Hinweis für Leser

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten hinsichtlich der künftigen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens. Die Wörter könnte, würde, kann, wird, beabsichtigen, planen, voraussehen, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: dass die Gesamtproduktion nach Optimierung durch chemische Behandlungen, zusätzliche Bohrlochaufbereitungsmaßnahmen (Workovers) und verbesserte Übertageanlagen höher ausfallen könnte; dass das Investitionsprogramm 2026 renditestarke Entwicklungsmaßnahmen mit kurzer Amortisationszeit liefern wird; die Bemühungen zur Sicherung zusätzlicher Finanzmittel und die geplante Verwendung der Erlöse; dass Kapitalinvestitionen zur Verbesserung des Wassermanagements und der Übertageinfrastruktur dauerhaft höhere Produktionsraten ermöglichen könnten; sowie der Fokus auf kostengünstige Optimierungsmaßnahmen bei den derzeit produzierenden Bohrungen, um sowohl die Produktion zu steigern als auch zusätzliche Reserven zu erschließen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für künftige Geschäftstätigkeiten darstellen und mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, und dass die künftigen Geschäftstätigkeiten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren - einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Personal und anderen Ressourcen, die für die Durchführung von Explorations- oder Erschließungsprogrammen erforderlich sind, den Erfolg der Explorationsbemühungen des Unternehmens, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage - erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden; daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung dieser Unsicherheiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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