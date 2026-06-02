IRW-News: Zefiro Methane Corp.: Zefiro gibt die Berufung von Correne Loeffler zum Chief Financial Officer bekannt

IRW-PRESS: Zefiro Methane Corp.: Zefiro gibt die Berufung von Correne Loeffler zum Chief Financial Officer bekannt

BRADFORD, PENNSYLVANIA - 1. JUNI 2026 / IRW-Press / ZEFIRO METHAN CORP. (Cboe Canada: ZEFI) (FWB: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI) gab heute die Berufung von Correne Loeffler zum Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 1. Juni 2026 bekannt. Frau Loeffler tritt die Nachfolge von Interims-CFO Michael Downs an, der diese Rolle seit Juni 2025 innehatte.

Frau Loeffler verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Unternehmens- und Investmentbanking und war als Chief Financial Officer bei mehreren börsennotierten Unternehmen im Energiesektor tätig, darunter Callon Petroleum, Whiting Petroleum und Key Energy Services. Zuletzt war sie Chief Financial Officer bei Key Energy Services, wo sie dazu beitrug, die Finanzlage des Unternehmens nach dessen Umstrukturierung im Jahr 2020 zu stärken.

In dieser Position bei Zefiro wird sie die Finanz- und Buchhaltungsteams des Unternehmens beaufsichtigen und sich auf Finanzstrategie, Planung und Berichterstattung konzentrieren, und gleichzeitig ein wichtiges Mitglied des Managementteams sein. Außerdem wird sie im Bereich Investor Relations mitwirken, langfristige Wachstumsinitiativen vorantreiben und als Executive Chair im Board of Directors tätig sein.

Frau Loeffler sitzt seit April 2025 im Board von Zefiro und wir freuen uns, sie in ihrer neuen Rolle als CFO in unserer Geschäftsführung begrüßen zu können, so Catherine Flax, Chief Executive Officer von Zefiro. Mit ihren fundierten Finanzkenntnissen, ihrem strategischen Denken und ihrer bewährten Führungskompetenz wird Frau Loeffler eine wichtige Rolle spielen, während wir unsere Wachstumsstrategie weiter umsetzen und unsere Marktposition stärken.

Frau Loeffler sagte: Ich fühle mich geehrt, Zefiro in einer so aufregenden Zeit beizutreten, und freue mich darauf, mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um das anhaltende Wachstum zu unterstützen und einen Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und Stakeholder zu schaffen.

Das Unternehmen dankte Michael Downs aufrichtig für seine bedeutenden Beiträge und seine Führungsstärke während seiner Amtszeit. Herr Downs half dabei, das Unternehmen durch eine schwierige Phase zu führen, wobei er sich darauf konzentrierte, die finanzielle Basis des Unternehmens zu stabilisieren.

Im Namen aller bei Zefiro möchte ich Herrn Downs für seinen Einsatz und seine herausragende Tätigkeit danken, sagte Catherine Flax. Er spielte eine entscheidende Rolle dabei, das Unternehmen zu den zahlreichen Erfolgen zu führen, die wir bei Zefiro im letzten Jahr erzielt haben, darunter die Steigerung der Rentabilität, der Abbau von Schulden, die Beschaffung von Eigenkapital, die Integration unserer jüngsten Akquisition und die Stärkung der finanziellen Gesamtleistung. Wir sind äußerst dankbar für seinen Beitrag zu unserem Unternehmen - es ist keine Übertreibung zu sagen, dass wir im letzten Jahr ohne ihn nicht so viel erreicht hätten. Wir freuen uns, dass Herr Downs Zefiro auch weiterhin als wichtiger strategischer Partner erhalten bleiben wird, sodass sein fundiertes Geschäftswissen auch in Zukunft genutzt werden kann.

Herr Downs fügte hinzu: Es war ein Privileg, als Interims-CFO zu fungieren und mit einem so talentierten Team zusammenzuarbeiten. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und ich sehe der weiteren Wachstumskurve des Unternehmens entgegen.

Hudheifa Moawalla wird Frau Loeffler als Chair des Audit Committee ersetzen. Herr Moawalla ist derzeit Managing Partner von Touchwood Capital, einer Investmentgruppe, die sich auf Innovationen in aufstrebenden und disruptiven Branchen konzentriert. Herr Moawalla verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzführung.

Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein US-Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die strategische Reduzierung von Methanemissionen konzentriert. Zu seinen vollständig integrierten Kerngeschäften gehören das Verschließen von Öl- und Gasbohrlöchern sowie die Messung von Methanleckagen. Im Jahr 2025 war Zefiro der erste Projektentwickler überhaupt, der Emissionszertifikate verkaufte, die nach der Orphan Well-Methodik des ACR (Accredited Carbon Registry) generiert wurden. Zefiro nutzt zudem das Fachwissen seines Teams, um ein Portfolio proprietärer Umwelttechnologien zu entwickeln, die weltweit kommerzialisiert werden können. Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

investor@zefiromethane.com

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Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören, sind aber nicht beschränkt auf: (i) ungünstige allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen; (ii) Änderungen und Preis- und Volatilitätsschwankungen auf dem CO2-Markt; (iii) Änderungen des regulatorischen Umfelds und der globalen Richtlinien, die auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens anwendbar sind; (iv) die Unfähigkeit, alle erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen einzuholen; (v) die Ergebnisse des Personalwechsels, wie in dieser Pressemitteilung beschrieben; sowie andere Faktoren, die im jüngsten Prospekt des Unternehmens unter der Überschrift Risk Factors aufgeführt sind. Das Unternehmen ist in einem sich schnell entwickelnden Umfeld tätig, in dem sich Technologien in einem frühen Stadium der Einführung befinden. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist dem Management des Unternehmens weder möglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, beurteilen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen angesehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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