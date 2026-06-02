IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech schließt seine 23. Drone-as-a-Service-Übernahme ab und erweitert seine Präsenz im Bundesstaat Colorado im Wachstumskorridor im Südosten von Denver

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech schließt seine 23. Drone-as-a-Service-Übernahme ab und erweitert seine Präsenz im Bundesstaat Colorado im Wachstumskorridor im Südosten von Denver

Das Unternehmen kommt seinem Ziel von 25 Firmenübernahmen bis Mitte des Jahres 2026 immer näher

Vancouver, British Columbia, (2. Juni 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass mit dem Erwerb der High Prairie Survey Company die zweite Firma für Vermessungstechnik im Bundesstaat Colorado übernommen und damit die 23. Firmenübernahme abgeschlossen wurde. Die übernommene Firma kann auf eine langjährige Erfolgsgeschichte in der Betreuung von Immobilienkunden, Wohnbaufirmen, Bauunternehmen und Infrastrukturkunden im Ballungsraum und Wachstumskorridor im Südosten von Denver zurückblicken. Als ZenaTechs 23. Übernahme erweitert diese Transaktion die DaaS- und autonome KI-Plattform des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene. Gleichzeitig kommt das Unternehmen seinem erklärten Ziel von 25 Firmenübernahmen bis Mitte 2026 immer näher.

Diese Übernahme stärkt unsere Präsenz in Colorado und erweitert unseren Zugang zu einer wachsenden Klientel im Vermessungswesen und in der Immobilienentwicklung, erklärt Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. High Prairie verfügt über jahrzehntelange vertrauensvolle Kundenbeziehungen, einen ausgezeichneten Ruf in der Region sowie fundierte Fachkenntnisse im Vermessungswesen. Durch die Einbindung dieser Geschäftsbereiche in unsere Drone-as-a-Service-Plattform (DaaS) können wir die operative Effizienz steigern, Projektlaufzeiten verkürzen und Entwicklern, Bauunternehmen und Infrastrukturkunden einen größeren Mehrwert bieten. Diese Übernahme - unsere zweite im Bundesstaat Colorado - unterstützt unsere Strategie, die traditionelle Vermessung durch drohnengestützte Datenerfassung, Luftbilddaten und KI-gestützte Analysen zu transformieren und gleichzeitig unsere Geschäftschancen im Bereich der wiederkehrenden Einnahmen zu erweitern.

Die High Prairie Survey Company mit Firmensitz in Kiowa (Colorado), rund 40 Meilen südöstlich von Denver, besteht schon seit 40 Jahren und ist eine etablierte Landvermessungsfirma, die in den wachstumsstarken Gemeinden Castle Rock, Parker, Elizabeth und in den umliegenden Gebieten von Douglas und Elbert County tätig ist. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Vermessungs- und Erschließungsdienstleistungen an, wie Grenzvermessungen und ALTA/NSPS-Grundstücksvermessungen, Bauabsteckungen, Kartierungen von Parzellierungen, Unterstützung bei der technischen Planung sowie Infrastrukturvermessungen.

Die Übernahme stärkt ZenaTechs Präsenz in einem der wachstumsstärksten Entwicklungskorridore des Bundesstaates Colorado und vergrößert die Reichweite der Drone-as-a-Service-(DaaS)-Plattform des Unternehmens als zweiter Standort in Colorado neben der Firma Rampart Surveys in Woodland Park. ZenaTech rechnet damit, dass durch die Integration von drohnengestützten Vermessungsdiensten, Luftbildaufnahmen und Datenanalysen in das operative Geschäft von High Prairie auch die Dienstleistungskapazitäten für Bauträger, Bauunternehmen, Betreiber von Versorgungsnetzen sowie Kunden aus der Landwirtschaft und Viehzucht erweitert werden können und gleichzeitig auch der Umfang der Geschäftstätigkeit sowie die Möglichkeiten für wiederkehrende Einnahmen in der gesamten Region zunehmen werden.

Mit seiner Drone-as-a-Service-Plattform bietet ZenaTech Unternehmens- und Regierungskunden einen abonnementbasierten Zugang zu schnelleren und leistungsfähigeren drohnenbasierten Dienstleistungen für eine Vielzahl von Anwendungen wie Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft, bei dem der mit dem Besitz von Maschinen und Geräten verbundene Investitions- bzw. Betriebsaufwand entfällt. Durch die Übernahme etablierter und profitabler Dienstleistungsfirmen, die noch mit Low-Tech-Verfahren arbeiten, nicht ausreichend digitalisiert und reif für den Einsatz von Drohneninnovationen sind, baut ZenaTech ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk von Standorten auf kommunaler Ebene auf, das bereits über Stammkunden verfügt und stabile Umsätze erzielt. Hier erfolgt die Einbindung von Drohnen der nächsten Generation, die ein Mehr an Schnelligkeit, Präzision, Daten und Sicherheit bringen.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit mehreren Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analyse sowie fortschrittlichen Rechenleistungen ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das derzeit in Entwicklung befindliche Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

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ZenaTech

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Für Investoren:

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