Jeder sechste Industriebetrieb beklagt Lieferengpässe - "Lage angespannt"

Berlin, 02. ⁠Jun (Reuters) - Die Industrieunternehmen in Deutschland klagen zunehmend über einen Materialmangel. Im Mai berichteten 15,9 Prozent der Betriebe von Engpässen bei der Versorgung mit Vorprodukten, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag zu seiner Umfrage ‌mitteilte. Im April lag der Anteil noch bei 13,8 Prozent. "Die Lieferketten bleiben angespannt", sagt der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Vor ⁠allem Branchen ⁠mit hohem Bedarf an öl- und energieintensiven Vorprodukten spüren die Folgen der geopolitischen Spannungen."

Wegen des seit mehr als drei Monaten anhaltenden Iran-Kriegs ist etwa die Versorgung mit Erdöl gestört. "Verglichen mit dem langfristigen Durchschnitt vor 2020, der industrieweit bei etwa fünf Prozent ‌liegt, sind diese Zahlen beunruhigend hoch", sagte ‌Wohlrabe. "Es ist durchaus möglich, dass mehrere Unternehmen infolge der Engpässe die Produktion senken müssen." Rund ein Fünftel des globalen Ölangebots wird über ⁠die Straße von Hormus abgewickelt, die seit Wochen vom Iran weitgehend ‌für den Schiffsverkehr blockiert ist. Gerade ⁠bei petrochemischen Vorprodukten können sich Störungen sehr schnell in der gesamten Wertschöpfungskette bemerkbar machen.

Besonders stark betroffen von Engpässen ist deshalb die Chemieindustrie. Dort berichteten 31,2 Prozent der Unternehmen ‌von einem Materialmangel. Auch bei ⁠den Herstellern von Gummi- und ⁠Kunststoffwaren bleibt die Lage schwierig: Der Anteil der betroffenen Firmen stieg hier auf 23,7 Prozent. In der Elektroindustrie meldet rund jedes vierte Unternehmen Probleme mit der Materialversorgung. In der Automobilindustrie liegt der Anteil mit zehn Prozent vergleichsweise niedrig.

Die konsumnahen Branchen bleiben von der Mangellage bislang weitgehend verschont. In der Getränkeindustrie wurden keine Engpässe gemeldet, betonte das Ifo-Institut. Bei den Nahrungsmittelherstellern ⁠lag der Anteil bei 6,9 Prozent.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)