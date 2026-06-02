Überraschende Wende der Behörde

British American Tobacco: US-Zulassung für E-Zigaretten

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Casimiro PT/Shutterstock.com

Eine überraschende Wende der US-Gesundheitsbehörde FDA bei der Zulassung von E-Zigaretten beflügelt das Geschäft von British American Tobacco. Der Hersteller von Lucky-Strike-Zigaretten hob am Dienstag seine ‌Umsatzprognose für Rauchalternativen wie Vapes an. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern in dem Bereich nun ⁠mit einem ⁠Wachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich, nachdem er zuvor von einem niedrigen zweistelligen Zuwachs ausgegangen war. "Wir begrüßen die jüngste Leitlinie der FDA als einen wichtigen Schritt", sagte Konzernchef Tadeu Marroco. Das Unternehmen bereite nun ‌neue Produkte für den US-Markt ‌vor.

Hintergrund ist eine Änderung der bisher restriktiven US-Politik. Bislang benötigten Hersteller eine Lizenz der FDA, bevor sie neue Produkte ⁠verkaufen durften. Dies führte zu langen Verzögerungen und befeuerte ‌Branchenvertretern zufolge einen riesigen ⁠Schwarzmarkt für illegale, meist in China hergestellte Vapes. Die FDA kündigte jedoch im vergangenen Monat an, die Vermarktung von Produkten ohne formale Zulassung ‌unter bestimmten Umständen zu ⁠dulden. BAT setzt für sein ⁠Wachstum stark auf seine Vuse-Vapes und Velo-Nikotinbeutel. Der Konzern bekräftigte seine Prognose für 2026, die weiterhin von einem Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne von drei bis fünf Prozent ausgeht.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
British American Tobacco
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR

Das könnte dich auch interessieren

Kampf um Universal Music
Großaktionär Bollore erteilt Investor Ackman einen Korb27. Mai · Reuters
Universal-Logo auf Smartphone-Bildschirm
Weltgrößter Halbleiterkonzern
Nvidia steigt mit neuem Prozessor in PC-Markt eingestern, 08:19 Uhr · Reuters
Nvidia steigt mit neuem Prozessor in PC-Markt ein
SAP, Nemetschek, Teamviewer
Deutsche Softwareaktien erholen sich weitergestern, 10:27 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Softwareaktien erholen sich weiter
Wertvollster Autobauer
Tesla verzeichnet kräftiges Verkaufsplus in Europaheute, 05:00 Uhr · Reuters
Tesla verzeichnet kräftiges Verkaufsplus in Europa
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Checkgestern, 12:40 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risiken31. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!30. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen