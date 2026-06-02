KI-Boom beschert HPE Rekordquartal - Aktie 36% im Plus

Mexiko-Stadt/Bangalore, 01. ⁠Jun (Reuters) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat dank des rasanten Ausbaus von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) im zweiten Quartal Rekordergebnisse erzielt und seine langfristigen Finanzziele um zwei Jahre vorgezogen. Der Umsatz stieg um 40 Prozent auf 10,7 ‌Milliarden Dollar und übertraf damit die durchschnittlichen Analystenschätzungen von 9,8 Milliarden Dollar deutlich, wie aus LSEG-Daten hervorgeht. Der bereinigte Gewinn je Aktie ⁠lag mit ⁠79 Cent ebenfalls über den Erwartungen von 53 Cent. Die Aktien des US-Konzerns schossen am Montag im nachbörslichen Handel um 36 Prozent in die Höhe.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet HPE nun mit einem Umsatzwachstum zwischen 29 und 33 Prozent, nachdem zuvor 17 bis 22 Prozent ‌in Aussicht gestellt worden waren. Der bereinigte ‌Gewinn je Aktie soll dann bei 3,35 bis 3,45 Dollar liegen. Damit würde der Konzern seine ursprünglichen Ziele für 2028 schon vorzeitig übertreffen. Für ⁠das Geschäftsjahr 2027 prognostizierte HPE ein Umsatzwachstum von acht bis zwölf Prozent ‌und lag damit über den Schätzungen ⁠von 5,8 Prozent.

Finanzchefin Marie Myers sagte der Nachrichtenagentur Reuters, das starke Quartal sei vor allem vom traditionellen Servergeschäft für Firmenkunden getragen worden. Unternehmen würden zunehmend sogenannte agentenbasierte KI - also KI-Systeme, die ‌eigenständig komplexe Aufgaben erledigen - als ⁠Kernanwendung nutzen. "Wir gehen davon aus, dass ⁠wir in der zweiten Jahreshälfte deutlich mehr KI-Aufträge ausliefern und in Umsatz umwandeln werden", sagte Myers. Der Höhepunkt werde im vierten Quartal erwartet.

HPE profitiert wie seine Konkurrenten Dell und Super Micro Computer von der massiven Nachfrage nach Servern und Ausrüstung für Rechenzentren. US-Technologieriesen wie die Google-Mutter Alphabet und Amazon planen in diesem Jahr Ausgaben von mehr als 700 Milliarden Dollar für KI-Infrastruktur.

(Bericht von Juby Babu ⁠und Jaspreet SinghBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)