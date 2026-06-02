KI-Party geht mit HP Enterprise weiter | Google macht $80 Mrd. Kapitalerhöhung

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Die Wall Street startet nach neuen Rekordständen vorsichtig in den Handelstag, mit Tech weiterhin in der Führung. Nach den robusten Zahlen von Lenovo und Dell Technologies hing die Messlatte für Hewlett Packard Enterprise hoch. Um so beeindruckender, dass das Wachstum und die Aussichten derart stark ausgefallen sind. Die Aktie legt über 30 Prozent zu. Auch Google sorgt für Diskussionen: Es sollen 80 Milliarden US-Dollar in Aktien und Wandelanleihen platziert werden, zur Finanzierung der KI-Infrastruktur. Berkshire Hathaway wird davon im Rahmen einer Privatplatzierung 10 Milliarden US-Dollar übernehmen. Damit wäscht eine weitere Welle an neuen Aktien über die Wall Street, noch vor dem Mega-IPO von SpaceX im weiteren Monatsverlauf. Vor dem Opening fachen positive KI-Nachrichten ebenfalls die Aktien von Nvidia, Marvell, STMicro, Microchip Technology und Tencent weiter an. Konjunkturseitig ist der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag besonders wichtig. Im Mai sollen über 90.000 Jobs geschaffen worden sein.



00:00 Überblick | KI-Rallye ungebrochen

00:40 Googles Kapitalerhöhung | Flut an Börsengängen

05:09 Ausblick: Microsoft Konferenz | Zahlen

06:14 Meldungen: Marvell | Microchip | HP | Generac | Tensent

09:07 Analysten Tech: Credo Technology | Take 2 Interactive u.v.m.

17:44 Analysten: Philip Morris | Dollar General | Victoria’s Secret

18:57 Ausblick heute | Geopolitik



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