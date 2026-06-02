Berlin, 02. ⁠Jun (Reuters) - Ungarn und die Ukraine können nach Ansicht des neuen Ministerpräsidenten Peter Magyar in Kürze ihre Differenzen beilegen. "Wir hoffen, dass wir diese Woche diese Verhandlungen auf technischer ‌Ebene bereits abschließen können", sagte Magyar am Dienstag nach seinem Antrittsbesuch bei Kanzler Friedrich Merz in Berlin. "Ich kann ⁠nur ⁠wiederholen, dass ich bereit bin, mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj Anfang nächster Woche zu verhandeln, mich mit ihm zu treffen", fügte er hinzu. Magyar bezeichnete es als Voraussetzung für die ungarische Normalisierung des Verhältnisses mit ‌der Ukraine, dass die dortige Regierung ‌den 100.000 ungarisch-stämmigen Einwohnern des Landes Minderheitenrechte zugesteht. Magyar betonte, dass Ungarn auch unter seiner Regierung keine Waffen oder ⁠Soldaten in die Ukraine schicken werde. Nach seinem Wahlsieg ‌gegen den moskaunahen Viktor Orban ⁠hatte Magyar aber Widerstand Ungarns gegen die Auslösung des 90-Milliarden-Euro-Kredits an die Ukraine beendet.

Merz drängt darauf, dass die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine schnell beginnen ‌sollen. "Wir verstehen, dass Budapest ⁠zunächst bilaterale Fragen klären will, ⁠wie etwa die Rechte der ungarischen Minderheit in der Ukraine", sagte er. "Das darf aber nicht zu Lasten der europäischen Unterstützung gehen und uns nicht von dem Ziel abbringen, die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine jetzt auch mit dem ersten Kapitel förmlich zu eröffnen", fügte er hinzu.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von ⁠Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)