Maschinenbauer treten auf der Stelle

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Düsseldorf, ⁠02. Jun (Reuters) - Die deutschen Maschinenbauer kommen nicht in Schwung. Im April hätten die Bestellungen insgesamt stagniert, teilte ‌der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Dienstag mit. Während das ⁠Auslandsgeschäft ⁠um vier Prozent zugelegt habe, seien die Orders aus dem Inland um sieben Prozent geschrumpft.

"Damit verblieb im April unter dem Strich ‌eine Stagnation der Bestellungen ‌zum Vorjahr", sagte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Dabei habe es unterschiedliche Entwicklungen ⁠der Kundenbranchen des Maschinenbaus gegeben. "Man sieht ‌am Beispiel der ⁠Rechenzentren, die auch vom Maschinenbau ausgestattet werden, wie einzelne Bereiche von einer Sonderkonjunktur auch in ‌Deutschland profitieren ⁠können." Das kompensiere aber ⁠nicht die wachsenden Standortprobleme der Industrie, die sich nur mit raschen und tiefgreifenden strukturellen Reformen lösen ließen.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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