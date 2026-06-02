Merz sieht Ostdeutschland als Nukleus für Innovationen

Berlin, 02. ⁠Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz sieht Ostdeutschland als Nukleus für Zukunftstechnologien, warnt aber vor einem Wahlsieg der AfD. Ostdeutsche Hochschulen und Forschungsinstitute gehörten heute zu den leistungsfähigsten Standorten ganz Deutschlands und in Görlitz entstehe beispielsweise das Deutsche Zentrum für Astrophysik, sagte Merz am Dienstag auf dem Ostdeutschen ‌Wirtschaftsforum in Bad Saarow. Magdeburg habe sich zu einem führenden Innovationsstandort für Künstliche Intelligenz in der Medizin entwickelt. "In Greifswald wird weltweit sichtbare Spitzenforschung zur Fusionstechnologie betrieben", fügte Merz ⁠hinzu. Sachsen ⁠sei ein Chipzentrum für Europa geworden, in dem jeder dritte Chip für den Kontinent produziert werde. "In Halle, Jena und Dresden entstehen neue Innovationen bei den Materialwissenschaften, Biotechnologie, Quantentechnologien."

Ähnlich äußerte sich Digitalministerin Karsten Wildberger. "Es gibt viele Erfolgsgeschichten, gerade hier in Ostdeutschland", sagte er. Brandenburg werde mit neuen Rechenfabriken zum Zentrum auch der künstlichen Intelligenz. "Wer diese Geschichten verschweigt, füttert ‌den Frust. Und Frust kippt schnell in Zynismus. Zynismus ‌macht einfache Antworten verführerisch", warnte er.

Merz betonte auf der Veranstaltung erneut, dass er nicht mit der AfD zusammenarbeiten werde. Hintergrund ist, dass die rechtspopulistische AfD in Meinungsumfragen vor den Landtagwahlen etwa ⁠in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an der Spitze liegt. Der CDU-Vorsitzende warnte vor einem "großen Big Bang", ‌der die Entwicklung des Landes gefährden könne. "Die Stärke ⁠unseres Landes, die Stärke auch Europas, liegt eben in der Stabilität unserer Institutionen, auch unserer demokratischen Institutionen."

Sowohl der Kanzler als auch Digitalminister Wildberger räumten ein, dass weitere Reformen nötig seien. Merz verwies auf die Sozialreformen, aber auch Bürokratieabbau. Es ‌werde am 15. Juli ein zweites Mal ⁠eine Sitzung des Bundeskabinetts geben, in der ⁠die Ministerinnen und Minister Vorschläge für die Abschaffung von Gesetzen machen sollten. Beide verwiesen darauf, dass die EU-Kommission umdenken und die Regelungstiefe verringern müsse. Merz zeigte sich überzeugt, dass auch die Bundesländer dabei mitziehen würden. Länder wie Nordrhein-Westfalen hätten bereits einen Paradigmenwechsel bei den Berichtspflichten für Unternehmen vollzogen. Künftig müsse nicht mehr begründet werden, warum man eine Regelung abschaffe, sondern warum man sie beibehalten wolle.

Wildberger mahnte einen Mentalitätswechsel an. "Manchmal fühlt es sich an, als richte dieses Land seine Energie gegen sich selbst. Fast ⁠wie bei einer Autoimmunkrankheit", sagte der CDU-Politiker.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)