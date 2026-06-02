Microsoft - Erholungskurs setzt sich fort

Die Microsoft-Aktie liefert aus technischer Sicht aktuell ein erneutes Ausrufezeichen. Zuletzt dienten bereits der erfolgreiche Test der 200 Wochen Linie (akt. bei 385,87 USD) sowie der anschließende Bruch des Korrekturtrends seit Herbst vergangenen Jahres als zentrale Argumente für eine Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 29. April bzw. 5. März). Jetzt kommt ein weiteres wichtiges Positivsignal hinzu: Die letzten Wochenhochs bei rund 430 USD wurden dynamisch überwunden – und zwar per Aufwärtsgap im Tageschart (429,49 USD zu 432,38 USD). Solche Kurslücken sind häufig Ausdruck verstärkter Nachfrage und verleihen Ausbrüchen einen zusätzlichen Nachdruck. Der freundlich zu interpretierende MACD stützt das Momentum auf der Oberseite zusätzlich. Damit rückt als nächste Schlüsselzone der Bereich um 468 USD in den Fokus. Dort ballen sich mehrere technische Widerstände wie die 50 Wochen Linie, das obere Bollinger Band sowie ein altes Allzeithoch vom Juli 2024. Ein nachhaltiger Sprung über diese Zone wäre die nächste Bestätigung, dass die Microsoft-Aktie den Weg zurück zu den Rekordständen bei 553,49/555,00 USD fortsetzt. Als engmaschige Absicherung ist dagegen die o. g. Kurslücke prädestiniert.

Microsoft (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: LSEG, tradesignal²

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