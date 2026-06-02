Neuer Barry-Callebaut-Chef stellt Weichen für Wachstum

Reuters · Uhr
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Düsseldorf/Zürich, 02. ⁠Jun (Reuters) - Mit Fokus auf wachstumsstarke Segmente will der neue Konzernchef des weltgrößten Schokoladenherstellers Barry Callebaut mittelfristig das Geschäft ankurbeln. Der am Dienstag vorgestellte Plan "Focus for Growth" sieht ‌eine Konzentration auf wachstumsstarke Segmente wie Gourmet-Produkte und Spezialitäten sowie auf zehn Schlüsselmärkte vor. Zudem soll der ⁠Kundenservice verbessert ⁠und gezielt in Standorte in Nordamerika investiert werden, teilte der Schweizer Branchenprimus mit. Dies ist der erste Strategieplan von Barry Callebaut, nachdem der ehemalige Unilever-Chef Hein Schumacher im Januar die Führung übernommen hatte.

Auf ‌mittlere Sicht strebt das derzeit unter ‌der Konsumflaute leidende Unternehmen ein Mengenwachstum von zwei bis vier Prozent und ein operatives Ergebniswachstum (Ebit) im mittleren bis hohen ⁠einstelligen Bereich an. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 rechnet ‌Barry Callebaut jedoch unverändert ⁠mit einem Absatzrückgang von ein bis drei Prozent. Das Ebit dürfte in lokalen Währungen im mittleren zweistelligen Prozentbereich sinken.

"Nach der Achterbahnfahrt der letzten Jahre ‌wird es auch darum ⁠gehen, wieder Investorenvertrauen aufzubauen", schreibt ⁠ZKB-Analyst Daniel Bürki. Nachdem die Aktien des Unternehmens im Jahr 2024 um rund 15 Prozent gefallen waren, legten sie im vergangenen Jahr um knapp 8,5 Prozent zu. Im laufenden Jahr sind sie bislang um gut neun Prozent gefallen.

(Bericht von Anneli Palmen, Paolo Laudani und Marleen Käsebier, redigiert von Philipp ⁠Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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