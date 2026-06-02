Neuer russischer Großangriff auf die Ukraine - Mindestens zehn Tote

Kiew, 02. Jun (Reuters) - ⁠Bei einem neuen russischen Großangriff auf die Ukraine sind nach Angaben der Behörden mindestens zehn Menschen getötet worden. Mehr als 100 Menschen seien verletzt worden. Vor allem die Hauptstadt Kiew sowie die Großstädte Dnipro im Südosten und Charkiw im Nordosten des Landes wurden demnach am frühen Dienstag von Russland mit Drohnen und Raketen unter Beschuss genommen. In Kiew starben ‌Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge mindestens vier Menschen, 58 Menschen wurden verletzt, auch Kinder. Russland hatte Kiew erst vor rund acht Tagen massiv angegriffen. In Dnipro seien sechs Menschen getötet und 36 verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Oleksandr ⁠Handscha auf dem ⁠Kurznachrichtendienst Telegram mit. In Charkiw wurden laut den örtlichen Behörden zehn Menschen verletzt, darunter ein Kind.

Am Morgen waren weitere Explosionen in Kiew zu hören. In der Hauptstadt brachte ein mutmaßlicher Raketeneinschlag ein 24-stöckiges Wohngebäude teilweise zum Einsturz. Bürgermeister Klitschko sagte, es seien vermutlich Menschen unter den Trümmern verschüttet worden. Zudem seien ein neunstöckiges Wohnhaus sowie Autos im Stadtteil Obolon durch herabstürzende Trümmer in Brand geraten. Tausende Einwohner suchten in den U-Bahn-Stationen der Hauptstadt Schutz. Von ‌Dnipro veröffentlichte Regionalgouverneur Handscha Bilder von zerstörten Wohnhäusern, ausgebrannten Fahrzeugen und einem ‌beschädigten Kinderspielplatz.

Die Ukraine hat seit Tagen vor neuen schweren Luftangriffen gewarnt. Erst am Montagabend hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft die Warnung bekräftigt. Russland habe einen massiven Luftschlag vorbereitet. Die ukrainische Luftabwehr sei im Rahmen der derzeit verfügbaren Mittel ⁠bestmöglich einsatzbereit. Die russische Regierung hatte in der vergangenen Woche "systematische Angriffe" auf militärische Ziele und Entscheidungszentren in Kiew angekündigt ‌und Ausländer zum Verlassen der ukrainischen Hauptstadt aufgefordert. Die Führung ⁠in Moskau begründete dies mit einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Studentenwohnheim in der russisch besetzten Region Luhansk vor knapp zwei Wochen, bei dem 21 Menschen getötet worden seien. Die Ukraine hatte die russischen Angaben zurückgewiesen und den Angriff bestritten.

Zugleich meldeten russische Behörden am Dienstag ukrainische Angriffe auf eigenem Gebiet. In ‌der südrussischen Region Krasnodar geriet demnach die Ölraffinerie Ilsky nach ⁠einem Drohnenangriff in Brand. In der an die ⁠Ukraine grenzenden Region Belgorod sei ein elfjähriger Junge verletzt worden, nachdem eine ukrainische Drohne ein Wohnhaus getroffen habe, teilten die Behörden auf Telegram mit. Zudem habe die Luftabwehr Drohnen über dem russischen Flottenstützpunkt Sewastopol auf der annektierten Halbinsel Krim abgewehrt. Insgesamt habe Russland in der vergangenen Nacht 148 ukrainische Drohnen abgeschossen, meldeten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Berichte aus den verschiedenen Regionen zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Während Russland bei seinen Angriffen vor allem die ukrainische Energieversorgung ins Visier nimmt, greift die Ukraine seit Monaten verstärkt russische Ölanlagen an, um wichtige Einnahmequellen der russischen Führung zur Finanzierung ihres seit mehr als vier Jahren andauernden ⁠Angriffskriegs zu schwächen. Beide Seiten weisen den Vorwurf zurück, gezielt Zivilisten zu attackieren.

(Bericht von Reuters, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)