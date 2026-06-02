Jensen Huang

Nvidia-Chef: Können Nachfrage nach KI-Chips bedienen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
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Quelle: glen photo/Shutterstock.com

Nvidia hat sich nach eigenen Angaben ausreichende Produktionskapazitäten gesichert, um den rasant wachsenden Bedarf an KI-Chips zu decken. Dies gelte sowohl für Grafikprozessoren (GPUs) als ‌auch für Zentralprozessoren (CPUs), sagte Jensen Huang, Chef des weltgrößten Halbleiterherstellers, am Dienstag auf der Technologiemesse Computex ⁠in ⁠Taiwan. "Wir verfügen über Lieferkapazitäten für ein sehr, sehr starkes Wachstum. Aber wir haben nach wie vor mit Engpässen zu kämpfen."

Nvidia beherrscht den Weltmarkt für Hochleistungschips zum Training von KI-Modellen. Diese basieren ‌auf derselben Technologie wie Halbleiter für ‌Grafikkarten. Inzwischen drängt der US-Konzern auch in den Markt für CPUs. Sie dienen in KI-Rechenzentren dazu, die ⁠Arbeit der GPUs zu koordinieren. Zudem will Nvidia ‌in den Markt für PC-Prozessoren ⁠einsteigen, der bislang von Intel und AMD dominiert wird. Der "RTX Spark" sei darauf ausgelegt, auf Rechnern mit dem Betriebssystem "Windows" von Microsoft möglichst ‌viele KI-Berechnungen direkt ⁠lokal auszuführen.

Diese Produktankündigung verhalf Technologiewerten ⁠wie dem Softwarekonzern Microsoft, den Speicherchipherstellern Samsung und Micron sowie den PC-Anbietern Dell, HP und Lenovo zu teils zweistelligen prozentualen Kurszuwächsen. Die Aktien von Intel und AMD gerieten dagegen unter Druck.

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