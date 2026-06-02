OTS: Cube Concepts GmbH - Innovative Energielösungen / Cube Concepts kauft ...

Cube Concepts kauft 100 MW Batteriespeicher in Tusimice - gemeinsam mit Powerlink formt Power Cube das schlagkräftigste Power Netzwerk der Industrie (FOTO) Kaarst (ots) - Innerhalb weniger Wochen hat die Cube Concepts GmbH aus Kaarst den Erwerb von 100 MW Batteriespeicherkapazität (200 MWh) im tschechischen Energiepark Tusimice abgeschlossen - eines der größten Standalone-BESS-Investments in Mitteleuropa. Der Standort verfügt über einen vertraglich gesicherten 400-kV-Direktanschluss an das tschechische Übertragungsnetz CEPS, vollständige Baugenehmigungen und mit Second Foundation einen der führenden europäischen BESS-Aggregatoren als eigenkapitalstarken Ankerinvestor im selben Park. Die Bauarbeiten sind angelaufen, die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 vorgesehen. Mit der oberösterreichischen Powerlink H2 GmbH steigt zugleich ein strategischer Partner ein. Beide Unternehmen bündeln ihre Zusammenarbeit unter der neuen Plattform Power Cube - und formen damit das schlagkräftigste Power Netzwerk der Industrie für integrierte Photovoltaik-, Speicher- und Energielösungen. Cube Concepts hat den Erwerb der vollen 100 MW Batteriespeicherkapazität (200 MWh) im tschechischen Energiepark Tusimice abgeschlossen. Aus der Mitte März dieses Jahres gesicherten 50-MW-Exklusivität ist innerhalb weniger Wochen die volle Optionsstrecke geworden - ein Tempo, das im europäischen BESS-Markt eine Ausnahme ist und in einem Segment, in dem vergleichbare Transaktionen üblicherweise Quartale beanspruchen, neue Maßstäbe setzt. Die Bauarbeiten am Standort sind angelaufen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2026 vorgesehen. Die rechtliche Begleitung der Transaktion liegt bei Hogan Lovells und Kinstellar. Ein Standort, der mehrere strukturelle Vorteile in einem Asset bündelt Tusimice ist im mitteleuropäischen Speichermarkt eine Seltenheit. Der Standort verfügt über einen vertraglich gesicherten 400-kV-Direktanschluss an das tschechische Übertragungsnetz CEPS - neue Hochspannungsanschlüsse dieser Größenordnung erfordern in Tschechien sieben bis zehn Jahre Vorlauf, ENTSO-E benennt langwierige Genehmigungsverfahren als eines der zentralen Hemmnisse des europäischen Netzausbaus. Sämtliche Baugenehmigungen für die 100 MW liegen vor; die Tief- und Infrastrukturarbeiten sind bereits so dimensioniert, dass die Speicherkapazität später ohne erneute Bauphase auf 400 MWh - ein vollwertiges 4-Stunden-System - verdoppelt werden kann. Hinzu kommt ein regulatorischer Vorteil, der im Marktvergleich oft unterschätzt wird: In Tschechien ist Batteriespeicher gesetzlich kein Letztverbraucher, Ladestrom ist ohne Befristung von Netzentgelten befreit. Die deutsche Vergleichsregelung nach § 118 EnWG endet 2029 und steht unter aktiver Revision der Bundesnetzagentur. Die Europäische Union hat für Tschechien zusätzlich 279 Millionen Euro aus dem Modernisierungsfonds für die Energietransformation freigegeben. Tusimice ist zudem kein isoliertes Asset. Am selben Standort betreibt CEZ ein aktives 800-MW-Braunkohlekraftwerk, errichtet aktuell einen 127-MW-Solarpark und plant ab Mitte der 2030er Jahre den Aufbau von Small Modular Reactors (SMR) mit bis zu 1.500 MW Gesamtleistung. Tusimice transformiert sich von einer historischen Braunkohleregion zu einem Multi-Energie-Drehkreuz der mitteleuropäischen Energiewende - und die 100 MW Power Cube sind exakt für die Flexibilitätsnachfrage positioniert, die aus dieser Architektur entsteht. Aurora Energy Research prognostiziert für tschechische 2026er BESS-Assets eine Eigenkapitalrendite von über 15 Prozent und einen Payback in fünf Jahren. Identität der Geschäftsgrundlage mit dem Ankerinvestor Im selben Park ist mit Second Foundation einer der führenden algorithmischen Energietrader Europas als Ankerinvestor aktiv. Das 2019 in Prag gegründete Unternehmen zählt zu den größten Akteuren am europäischen Intraday-Strommarkt, ist in sieben europäischen Ländern - darunter Deutschland - als Bilanzkreis- und Regelreserveanbieter lizenziert und mit Niederlassungen auf mehreren Kontinenten international aufgestellt. Anders als klassische Aggregatoren kontrolliert Second Foundation die gesamte BESS-Wertschöpfungskette in eigener Hand: von der hauseigenen Handelsplattform über KI-gestützte Asset-Optimierung bis hin zu integrierten BESS-Lösungen über die Beteiligung am BESS-Hardware-Hersteller GAZ. Second Foundation investiert eigenes Kapital in eigene Batteriespeicher und betreibt diese als Independent Power Producer in mehreren europäischen Ländern. Diese vertikale Integration - Daten, Algorithmen, Hardware-Einbindung und Marktexekution unter einem Dach - ist im europäischen Aggregator-Markt heute die Ausnahme und der entscheidende strukturelle Vorteil gegenüber klassischen Dienstleistungsmodellen. In Tusimice hat Second Foundation 200 MW (400 MWh) erworben. Auf Basis eines Dienstleistungsvertrags übernimmt Second Foundation zusätzlich Aggregation und Vermarktung der Power-Cube-Einheiten - sowohl über die tschechischen Regelenergiemärkte von CEPS - Primärregelleistung FCR und Sekundärregelleistung aFRR±, die für tschechische BESS-Assets aktuell die wirtschaftlich stärksten Märkte sind - als auch über die Spot-Marktsegmente Day-Ahead und Intraday. Beide Anlagengruppen - die 200 MW Second Foundation und die 100 MW Power Cube - laufen am selben Standort, auf derselben Netzinfrastruktur, unter denselben kommerziellen Bedingungen, vermarktet vom selben Akteur. Eine Identität der Geschäftsgrundlage, die im europäischen Speichermarkt heute selten ist und das wirtschaftliche Risikoprofil von Power Cube fundamental anders aufstellt als das eines Projektes mit extern beauftragtem Betriebsführer. "Sobald der Regelenergiemarkt seine Kapazitätsgrenze erreicht, verlagert sich der Fokus der Optimierung auf den Stromgroßhandelsmarkt - und genau dort wird unsere Erfahrung im algorithmischen Handel zum entscheidenden Vorteil", sagt Tomás Wiedermann, Chief Investment Officer (CIO), Second Foundation. Wachsende Marktanerkennung für Cube Concepts Die Tusimice-Transaktion fällt in eine Phase struktureller Marktanerkennung für das Kaarster Unternehmen. Erst vor wenigen Tagen hat Cube Concepts für die deutsche PV- und BESS-Pipeline eine Senior-Debt-Fazilität in Höhe von 60 Millionen Euro institutioneller Kapitalgeber gesichert. Mit Tusimice tritt das 2020 gegründete Unternehmen erstmals zugleich als eigenkapitalführender Investor und langfristiger Betreiber eigener Erzeugungs- und Speicherkapazitäten auf. Beide Vorgänge - die Senior-Debt-Fazilität für die deutsche Pipeline und der 100-MW-Erwerb in Tschechien - markieren den Übergang von der reinen Dienstleistungsperspektive zu einer integrierten Eigentümer- und Betreiberstellung in zwei Märkten. Powerlink als strategischer Partner und künftiger Mitgesellschafter von Power Cube Mit der Powerlink H2 GmbH aus Österreich tritt ein Partner ein, der seinerseits über erhebliche EPC-Tiefe im Bereich Großbatteriespeicher und eine eigenkapitalstarke Eigentümerstruktur verfügt. Powerlink errichtet derzeit am oberösterreichischen Logistikstandort Hörsching mit 60 MWh den größten Logistik-Batteriespeicher Europas. Darüber hinaus realisiert das Unternehmen weitere Großbatteriespeicher an Standorten in Österreich, Rumänien, Bulgarien und Deutschland mit einem Gesamtvolumen von über 1.400 MWh. Zu den Eigentümern gehört Werner Steinecker, der frühere Vorstandsvorsitzende der Energie AG Oberösterreich. Zum 1. Juli 2026 firmiert das Unternehmen in Powerlink GmbH um. Unter der gemeinsamen Plattform Power Cube wird Powerlink strategischer Partner und künftiger Mitgesellschafter - Power Cube ist die Plattform für Entwicklung, Eigentum und langfristigen Betrieb der gemeinsamen Asset-Pipeline. "Der gesicherte 400-kV-Anschluss, die Reife der Genehmigungslage und die Qualität der bereits gewonnenen Partner sind in dieser Kombination europaweit eine Ausnahme. Wir wollten Teil davon sein. Powerlink baut seit dem Start auf Großbatteriespeicher für anspruchsvolle industrielle Anwendungen", sagt Manuel Pfeil, CTO der Powerlink H2 GmbH. "Mit Cube Concepts kommt ein Partner hinzu, der den Marktzugang im gewerblich-industriellen Segment hat und das integrierte Geschäft aus Photovoltaik und Speicher beherrscht. Power Cube ist die Plattform, um beides in einer Liga zu skalieren, wie sie im europäischen Speichermarkt heute selten anzutreffen ist." "Wir haben uns nicht für Tschechien entschieden, weil es der einfachere Weg war - sondern weil die Kombination aus gesichertem Netzanschluss, eigenkapitalstarkem Anker im selben Park und einem stabilen Rechtsrahmen ohne regulatorisches Verfallsdatum so in Deutschland heute nicht darstellbar ist", sagt Jochen Schäfer von Cube Concepts. "Mit Powerlink kommt ein Partner hinzu, der industrielle Tiefe und eigenkapitalstarke Substanz mitbringt. Aus dieser Aufstellung formen wir das schlagkräftigste Power Netzwerk der Industrie - EPC-Tiefe, gewerblich-industrieller Kundenzugang und ein über Ländergrenzen skalierbares Portfolio in einer Hand. Tusimice ist die erste Transaktion unter dieser Struktur. Sie wird nicht die letzte sein." Mit Tusimice setzt Cube Concepts den Auftakt zu einer Pipeline, die über die tschechische Grenze hinaus auf Mitteleuropa skaliert werden soll. Was Cube Concepts und Powerlink unter Power Cube verbindet, ist keine einzelne Transaktion, sondern eine Plattform-Logik aus Entwicklung, Eigentum und Betrieb integrierter Photovoltaik-, Speicher- und Energielösungen - gebündelt zum schlagkräftigsten Power Netzwerk der Industrie. Cube Concepts GmbH, gegründet 2020 in Kaarst, ist als herstellerunabhängiger Energiedienstleister tätig: Planung, Errichtung und Betrieb von Photovoltaik- und Batteriespeicherlösungen für Gewerbe und Industrie in ganz Europa, im Kauf oder im Contracting ohne Eigeninvestition des Kunden. Mit Tusimice tritt Cube Concepts erstmals als eigenkapitalführender Investor und langfristiger Betreiber eigener Erzeugungs- und Speicherkapazitäten auf. Powerlink H2 GmbH mit Sitz in Österreich errichtet Großbatteriespeicher und Wasserstoffanlagen für industrielle Anwendungen. Aktuell sichtbarstes Projekt ist der mit 60 MWh größte Logistik-Batteriespeicher Europas am Standort Hörsching. Zum 1. Juli 2026 firmiert das Unternehmen in Powerlink GmbH um. Pressekontakt: Géraldine Winter, Chief Marketing Officer mailto:geraldine.winter@cubeconcepts.de +49 (0) 171 65 05 444 +49 (0) 2131 / 20 522-322 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182668/6286941 OTS: Cube Concepts GmbH - Innovative Energielösungen