OTS: Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW) / Resilienz ...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Resilienz hat Grenzen / Kosmetik- und Waschmittelbranche wächst, aber
der Schwung lässt nach (FOTO)
Frankfurt (ots) - Gesamtumsatz Q1 2026: 9,4 Mrd. Euro - moderates Wachstum von
+1,4 Prozent

- Schönheitspflege stützt den Gesamtumsatz, Haushaltspflege gibt nach

- Konsumzurückhaltung, Regulierungsdruck und Geopolitik bremsen die Branche

- Export dreht ins Plus - aber das Bild bleibt gespalten

Die Hersteller von Kosmetika und Haushaltspflegeprodukten erzielten in
Deutschland im ersten Quartal 2026 einen Gesamtumsatz von 9,4 Milliarden Euro -
ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit bestätigt sich
bisher die verhaltene Wachstumserwartung des IKW vom Dezember 2025. Aber die
Zahlen dahinter sind uneinheitlich.

Inland: Schönheitspflege trägt, Haushaltspflege unter Druck

Die Schönheitspflege legt im Inland um 2,2 Prozent zu und stützt damit den
Gesamtumsatz. Die Haushaltspflege gibt leicht um 0,5 Prozent nach. Auffällig ist
dabei der selektive Konsum: In einzelnen Produktgruppen gibt es deutliche
Ausschläge - Hand- und Körperpflege wächst um 12 Prozent, Feinwaschmittel
verliert 24 Prozent. Gleichzeitig zeigt sich auch innerhalb der Bereiche ein
uneinheitliches Bild: Weichspüler legen zu (+5 Prozent), Gesichtspflege gibt
nach (-10 Prozent).

"Unsere Branche hat viele Krisen abgefedert - das war kein Zufall, sondern das
Ergebnis von Innovation, Qualität und der hohen Alltagsrelevanz unserer
Produkte. Aber Resilienz ist kein Garantieschein. Wenn Konsumzurückhaltung
wächst, die Regulierungsflut nicht eingedämmt wird und geopolitische Risiken
steigen, spüren das auch wir. Jetzt ist die Politik gefordert: Entlastung und
Zukunftskonzepte statt weiterer Bürokratie und Klein-Klein", sagt Thomas Keiser,
IKW-Geschäftsführer.

Auch im Export: ein gespaltenes Bild

Der Export dreht nach einem Rückgang von 5,1 Prozent im Vorjahreszeitraum wieder
ins Plus - zumindest in der Schönheitspflege mit einem Zuwachs von 2,2 Prozent.
Die Haushaltspflege gibt auch im Export noch nach (-1,3 Prozent). Die Schere
zieht sich durch: Deos (+11 Prozent), Düfte (+10 Prozent) und Lippenstifte (+9
Prozent) legen zu, Schuhpflege (-20 Prozent) und Möbelpflege (-19 Prozent) geben
nach. Vom Vorkrisenniveau ist der Export insgesamt noch deutlich entfernt; die
geopolitischen Risiken bleiben ein bestimmender Faktor.

Pressekontakt:

Karen Kumposcht
Bereichsleiterin Kommunikation und IT
Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V.
Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main
T +49.69.2556-1331 / F +49.69.237631 / mailto:kkumposcht@ikw.org /
http://www.ikw.org / http://www.twitter.com/ikw_org /
http://www.linkedin.com/company/ikw

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51480/6286356
OTS:               Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW)

Das könnte dich auch interessieren

Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Checkgestern, 12:40 Uhr · onvista
Eine Straßenkehrmaschine ist zu sehen.
Märkte heute
Nvidia-PCs, Microsoft-Agenten, Siemens Energy auf GS-Listegestern, 10:58 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 01.06.2026
Dax gibt wegen Iran-Sorgen nach - SAP mit starkem Gewinngestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax gibt wegen Iran-Sorgen nach - SAP mit starkem Gewinn
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risiken31. Mai · onvista
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Weltgrößter Halbleiterkonzern
Nvidia steigt mit neuem Prozessor in PC-Markt eingestern, 08:19 Uhr · Reuters
Nvidia steigt mit neuem Prozessor in PC-Markt ein
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Checkgestern, 12:40 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risiken31. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!30. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen