Cybersecurity-Aktie

Palo Alto braucht heute mehr Gewinnfantasie

onvista · Uhr

Palo Alto gehört zu den stärkeren Cybersecurity-Aktien und ist früh aus dem Software-Sektor nach oben ausgebrochen. Die hohen Erwartungen machen die Quartalszahlen aber riskant, weil der Gewinn stärker überraschen muss als der Umsatz.

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Was bewegt die Aktie?

Cybersecurity hat den Software-Sektor zuletzt gestützt. Palo Alto zählt zu den Werten, die bereits neue Hochs erreicht haben. Künstliche Intelligenz erhöht den Bedarf an Cybersicherheit, weil Unternehmen KI-Anwendungen und digitale Prozesse stärker schützen müssen.

Für das anstehende Quartal erwartet der Markt 79 Cent Gewinn je Aktie und 2,94 Milliarden Dollar Umsatz. Ein Umsatzwachstum von rund 30 Prozent wäre stark und läge über den vorherigen Quartalen. Der Knackpunkt bleibt aber die Gewinnseite. Die eigene Prognose liegt bei 78 bis 80 Cent. Damit steht beim Gewinn kaum Wachstum im Raum.

Die Bewertung setzt bereits sehr viel voraus. Palo Alto wird mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 82 bis 83 gehandelt. Das PEG liegt deutlich höher als bei vielen stark wachsenden Chip- und Infrastrukturwerten. Gute Umsätze allein reichen deshalb kaum, wenn die Gewinnentwicklung nicht nachzieht.

Martins Einschätzung

Palo Alto kann weiter steigen, wenn die Zahlen klar besser ausfallen und der Gewinn-Ausblick nach oben geht. Ohne diese Überraschung bleibt die Aktie nach der Rally anfällig.

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