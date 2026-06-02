Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu sinkenden Nettozuwanderung

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu sinkenden Nettozuwanderung:

"Daher sind die aktuellen Zahlen ein Alarmzeichen für Deutschland. Der Fachkräftemangel dürfte wachsen, zumal zu wenig für die nicht bis schlecht ausgebildeten Jugendlichen im Land geschieht. Und mehr Abwanderer sind auch eine Abstimmung mit den Füßen (oder dem gepackten Koffer): Wir gehen dorthin, wo wir uns ein besseres Leben, eine bessere Zukunft erhoffen. Auch hier kann vor allem ein Mittel gegensteuern: koordinierte Reform-Politik einer Regierung, die sich zusammenrauft und Weichen stellt. Die den Menschen im Land Mut macht, auf Gemeinsinn und alte Stärken setzt. Damit Deutschland wieder attraktiv(er) wird für Zuwanderer, die hier Chancen sehen. Und für jene, die dem Land den Rücken kehren wollen."/DP/jha

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