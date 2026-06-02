Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Bafög

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Bafög:

"Die Unionsfraktion steht regelmäßig quer im Stall. Wie schon bei der Rentenhaltelinie, bei der Verfassungsrichterinnen-Wahl und bei der Wehrdienst-Reform schickt sie sich auch bei der Bafög-Erhöhung offenbar an, einen mit der SPD längst ausverhandelten Kompromiss im Nachhinein wieder einzukassieren . Erschreckend auch, welches Maß an Realitätsverweigerung Ministerin Dorothee Bär bei ihrem Vorstoß an den Tag legt: Es sei "kein Drama, wenn Studierende neben dem Studium jobben", ließ die CSU-Frau wissen. Dass allerdings längst 70 Prozent aller Studierenden nebenbei arbeiten, um ihren Unterhalt teilfinanzieren, scheint in der Vorstellungswelt der Forschungsministerin offenbar noch nicht angekommen zu sein. Das ist wirklich erschreckend!"/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Iran meldet Vergeltungsangriff auf US-Zielgestern, 06:57 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Checkgestern, 12:40 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risiken31. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!30. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen