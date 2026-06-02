Russland überzieht Ukraine erneut mit Angriffswelle - Mindestens elf Tote

(durchgehend neu mit neuen ⁠Opferzahlen)

Kiew, 02. Jun (Reuters) - Bei massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Städte sind am Dienstag mindestens elf Menschen getötet worden. Mehr als 100 weitere Menschen wurden verletzt, wie die Behörden mitteilten. Den Angriffen waren tagelange Warnungen vor einem bevorstehenden Großangriff Russlands vorausgegangen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Montag erklärt, er befürchte einen russischen Angriff größeren Ausmaßes.

In Kiew kamen nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko vier Menschen ums Leben, 65 ‌weitere wurden verletzt, darunter auch Kinder. Trümmerteile beschädigten Wohnhäuser und Autos, zudem brachen Brände aus. Nach dem mutmaßlichen Einschlag einer Rakete in ein 24-stöckiges Wohngebäude stürzte ein Teil des Hauses ein. Klitschko zufolge wurden dort Menschen unter den Trümmern vermutet. Tausende Menschen suchten Schutz in ⁠den U-Bahn-Stationen der Stadt. "Ich ⁠wünsche mir einfach nur, dass dieser Krieg bald vorbei ist, aber ich habe alle Hoffnung verloren", sagte die 32-jährige Kiewerin Walerija Nafetschenko in einer Metro-Station. Russland hatte erst vor rund zehn Tagen Kiew massiv attackiert.

RETTUNGSHELFER BEI "DOUBLE-TAP"-ANGRIFF GETÖTET

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe feuerte Russland in der Nacht zum Dienstag insgesamt 656 Drohnen und 73 Raketen ab, die vor allem auf Kiew gerichtet waren. Davon seien 40 Raketen und 602 Drohnen abgefangen oder unschädlich gemacht worden. Ein Sprecher der Luftwaffe erklärte, unter den Geschossen seien acht Hyperschallraketen vom Typ Zirkon gewesen. Dies sei vermutlich die höchste Anzahl dieser ‌Raketen, die Russland seit Beginn des Krieges bei einem einzelnen Angriff eingesetzt habe. Die ‌Zirkon-Rakete hat nach russischen Angaben eine Reichweite von 1000 Kilometern und fliegt mit neunfacher Schallgeschwindigkeit. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es habe einen massiven Schlag mit hochpräzisen Langstreckenwaffen gegen Einrichtungen der ukrainischen Rüstungsindustrie geführt. Dies sei eine Reaktion auf ukrainische Angriffe, die das Ministerium als "Terrortaten" bezeichnete.

In der südöstlichen Stadt Dnipro und ihrer Umgebung ⁠wurden dem Regionalgouverneur Oleksandr Hanscha zufolge sieben Menschen getötet und 36 verletzt. Unter den Opfern war auch ein Rettungshelfer. Er kam bei einem sogenannten "Double-Tap"-Angriff ‌ums Leben, bei dem ein zweiter Schlag gezielt die bereits eingetroffenen Rettungskräfte ins ⁠Visier nimmt. In der nordöstlichen Region Charkiw wurden den Behörden zufolge zehn Menschen verletzt, darunter ein Kind. Angesichts der schweren Angriffe im Nachbarland ließ das Nato-Mitglied Polen am Dienstag Kampfjets aufsteigen, um den eigenen Luftraum zu sichern.

"SYSTEMATISCHE SCHLÄGE"

Zugleich gerieten wieder russische Regionen unter ukrainischen Beschuss. In der südlichen Region Krasnodar stand die Ölraffinerie Ilsky nach einem Drohnenangriff in Flammen, wie die örtlichen Behörden mitteilten. ‌In der an die Ukraine grenzenden Region Belgorod wurde demnach ein elfjähriger Junge ⁠verletzt, als eine ukrainische Drohne ein Wohnhaus getroffen habe. ⁠Nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht insgesamt 148 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgeschossen. Auch über der Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim seien Drohnenangriffe abgewehrt worden. Die Angaben ließen sich von der Nachrichtenagentur Reuters nicht unabhängig überprüfen.

Der Kreml hatte in der vergangenen Woche mit "systematischen Angriffen" auf Ziele in Kiew gedroht, als Reaktion auf einen Drohnenangriff auf ein Wohnheim in der von Russland besetzten ukrainischen Region Luhansk, bei dem 21 Menschen getötet worden sein sollen. Die Ukraine bestreitet die russischen Vorwürfe. Der Krieg in der Ukraine dauert inzwischen mehr als vier Jahre an, nachdem Russland im Februar 2022 eine großangelegte Invasion gestartet hatte.

Russland nimmt seither vor allem die ukrainische Energieversorgung und Infrastruktur ins Visier, während die Ukraine in diesem Jahr ihre Angriffe auf russische Ölanlagen verstärkt hat. Beide Seiten bestreiten, gezielt Zivilisten anzugreifen. ⁠Die Bemühungen um ein Ende des Krieges haben zuletzt kaum Fortschritte gemacht, da sich die US-Regierung unter Präsident Donald Trump vor allem auf die Konflikte im Nahen Osten konzentriert.

(Bericht von ReutersBearbeitet von Jekaterīna Golubkova, Lincoln Feast und Alexander Ratz Redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)