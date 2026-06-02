Schwerer Rückschlag für Blue Origin - Reparaturen an der Startrampe könnten bis 2028 dauern

Los ⁠Angeles, 02. Jun (Reuters) - Die Reparatur der bei einem fehlgeschlagenen Raketentest beschädigten Startrampe der Weltraumfirma des Milliardärs Jeff Bezos, ‌Blue Origin, wird nach Einschätzung der US-Raumfahrtbehörde Nasa erhebliche Zeit in Anspruch ⁠nehmen. Dies ⁠sagte Nasa-Chef Jared Isaacman am Montag dem US-Sender CNBC. Möglicherweise könnten die Reparaturen bis 2028 dauern.

Die riesige "New Glenn"-Rakete des Unternehmens war am ‌vergangenen Donnerstag bei einer ‌Triebwerkszündung am Boden explodiert. Branchenkreisen zufolge wurde die Startrampe "praktisch zerstört". Verletzt wurde ⁠bei dem Vorfall auf dem Weltraumbahnhof Cape ‌Canaveral in Florida ⁠niemand. Auch waren zum Zeitpunkt der Explosion keine der geplanten 48 Amazon-Satelliten an Bord. Die "New Glenn"-Rakete ‌des Amazon-Gründers ⁠Jeff Bezos soll eine ⁠zentrale Rolle bei den "Artemis"-Mondmissionen der Nasa spielen. Der Vorfall ist ein Rückschlag im Wettbewerb mit dem Konkurrenten SpaceX von Elon Musk.

(Bericht von Steve Gorman, geschrieben von Esther Blank. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)