SK Hynix will Speicherchip-Produktion verdoppeln

Reuters · Uhr
Thema: KI
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Taipeh, ⁠02. Jun (Reuters) - SK Hynix reagiert auf die wachsende Speicherchip-Nachfrage mit einem Ausbau der Produktionskapazitäten. Der Ausstoß solle sich innerhalb der kommenden fünf Jahre ‌verdoppeln, sagte Chey Tae-won, Verwaltungsratschef des Mutterkonzerns SK Group, am Dienstag auf der Technikmesse Computex ⁠in ⁠Taiwan. Er hoffe zudem, dass Hynix ein wichtiger Speicherlieferant für die kommende Generation der KI-Hochleistungsprozessoren von Nvidia werde. Mit Jensen Huang, dem Gründer und Chef des weltgrößten Chipkonzerns, ‌verbinde ihn eine persönliche Freundschaft, ‌betonte Chey.

Hynix ist nach dem südkoreanischen Lokalrivalen Samsung der weltweit zweitgrößte Anbieter von Speicherchips. Bei ⁠Hochleistungshalbleitern für Künstliche Intelligenz (KI) beherrscht das Unternehmen knapp ‌60 Prozent des Marktes. ⁠Die neueste Generation dieser sogenannten HBM-Chips (High Bandwidth Memory) soll ab der zweiten Jahreshälfte ausgeliefert werden. Wegen der weltweiten Lieferengpässe für ‌Speicher und der ⁠dadurch rasant steigenden Preise ⁠eilt die Branche von Rekordgewinn zu Rekordgewinn. Inzwischen liegen die Börsenwerte von Hynix, Samsung und dem US-Wettbewerber Micron bei jeweils mehr als einer Billion Dollar.

(Bericht von Wen-Yee Lee and Heekyong Yang; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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