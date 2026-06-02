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Spotify-Aktie im Fokus: Gelingt jetzt der Ausbruch?

onvista · Uhr

Welche Levels für die Aktie nun wichtig sind und wo ein mögliches Kursziel für den Streaming-Dienst liegt, erfährst du hier im Text.

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Quelle: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Die Spotify-Aktie arbeitet sich Schritt für Schritt aus ihrer mehrmonatigen Schwächephase heraus. Während sich die Kursstruktur zuletzt aufgehellt hat, steht nun eine wichtige Richtungsentscheidung bevor. Anleger sollten den Wert daher genau beobachten, denn die nächsten Handelstage könnten wegweisend für den weiteren Kursverlauf werden.

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