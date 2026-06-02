Spotify-Aktie im Fokus: Gelingt jetzt der Ausbruch?

Die Spotify-Aktie arbeitet sich Schritt für Schritt aus ihrer mehrmonatigen Schwächephase heraus. Während sich die Kursstruktur zuletzt aufgehellt hat, steht nun eine wichtige Richtungsentscheidung bevor. Anleger sollten den Wert daher genau beobachten, denn die nächsten Handelstage könnten wegweisend für den weiteren Kursverlauf werden.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen von Experten

Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar

Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen Jetzt 7 Tage gratis lesen Du hast bereits ein Abo? Einloggen