STMicro ist trotz Kursverdopplung günstiger geworden

Was bewegt die Aktie?

STMicroelectronics erwartet im Rechenzentrumsgeschäft nun mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz. Zuvor lag die Prognose bei mehr als 500 Millionen Dollar. Für 2027 steigt die Chance auf zwei Milliarden Dollar Umsatz in diesem Bereich.

Diese Anhebung treibt auch andere Chipwerte. STMicroelectronics produziert Chips und Sensoren für die Vernetzung von Geräten in Rechenzentren, Industrieanlagen und Autos. Der Rechenzentrumsbereich überlagert inzwischen die anderen Segmente immer stärker. Gleichzeitig entwickeln sich auch die übrigen Geschäftsbereiche solide.

Die Kursbewegung fällt extrem aus. Die Aktie stand Ende April noch im Bereich um 40 Euro und notiert inzwischen bei rund 66 Euro. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt dadurch bei etwa 46 und damit deutlich über dem Fünfjahresdurchschnitt von 18,2.

Entscheidend ist aber das Verhältnis aus Bewertung und Wachstum. Das PEG liegt bei rund 0,58. Im Februar stand die Aktie im Bereich um 30 Euro noch bei einem PEG von etwa eins. Obwohl sich der Kurs stark erhöht hat, ist das Verhältnis aus Kurs, Gewinn und Wachstum attraktiver geworden.

Martins Einschätzung

Die Aktie wirkt optisch teuer, doch das starke Wachstum rechtfertigt die höhere Bewertung. Bei STMicroelectronics zählt deshalb weniger das reine Kurs/Gewinn-Verhältnis als die Geschwindigkeit, mit der die Rechenzentrums-Nachfrage steigt.