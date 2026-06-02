TAGESVORSCHAU: Termine am 3. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 3. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung 10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung 10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung 10:00 DEU: MBB SE, Hauptversammlung 10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung 10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung (online), Essen 10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung 10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung 10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung 10:30 DEU: Raja Akram, Finanzvorstand der Deutschen Bank, spricht auf der Goldman Sachs European Financials Conference 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung 12:45 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung 16:00 USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung 16:00 USA: Palantir, Hauptversammlung 19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung 22:00 INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen 22:05 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Gerresheimer , Hauptversammlung USA: Macy's, Q1-Zahlen gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26 TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26 13:00 USA: MBY Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26 16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Urteil erwartet im BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Karlsruhe 10:30 DEU: Hybrid-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) mit Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2026, Berlin BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Frühlingspaket des Europäischen Semesters, Brüssel BEL: Green Week 2026, Brüssel Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik 09:00 FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick, Paris 15:30 EUR: EZB-Direktoriumsmitglied Cipollone spricht über den digitalen Euro Einführende Erklärung von Herrn Cipollone bei der Anhörung zum digitalen Euro vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments in Brüssel, Belgien RUS: Russland veranstaltet St. Petersburger Internationales Wirtschaftsforum (SPIEF), St. Petersburg HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen

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