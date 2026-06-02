Ukraine greift russische Ölraffinerie an - Russland trifft Energieanlage

Moskau/Kiew, 02. ⁠Jun (Reuters) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff ist in der südrussischen Region Krasnodar ein Feuer in der Ölraffinerie Ilsky ausgebrochen. Dies teilten die örtlichen Behörden am Dienstag mit. Der ukrainische Generalstab ‌bestätigte den Angriff und erklärte, die Anlage produziere Treibstoff für die russische Armee. Ob der Betrieb der exportorientierten Raffinerie ⁠mit einer ⁠Kapazität von rund 138.000 Barrel (je 159 Liter) pro Tag beeinträchtigt wurde oder Menschen zu Schaden kamen, war zunächst unklar. Auch Angaben darüber, ob der Brand gelöscht werden konnte, lagen zunächst nicht vor.

Die Ukraine greift in dem seit ‌Februar 2022 andauernden Angriffskrieg systematisch die ‌russische Energieinfrastruktur an, um die Einnahmen Moskaus zur Finanzierung des Militärs zu schmälern. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am ⁠Montag erklärt, die eigenen Streitkräfte hätten zwischen Januar und Mai ‌15 russische Ölraffinerien angegriffen. Dies ⁠habe zu Treibstoffengpässen auf der annektierten Halbinsel Krim und in anderen von Russland besetzten Gebieten geführt.

Die ukrainische Energieinfrastruktur geriet am Dienstag zudem erneut unter russischen Beschuss. ‌Russland habe eine wichtige ⁠Anlage des staatlichen Energiekonzerns Naftogaz ⁠in der nordöstlichen Region Charkiw in zwei Wellen mit Drohnen und Raketen angegriffen, teilte das Unternehmen mit. "Dies ist eine bewusste Terrortaktik", erklärte Naftogaz-Chef Serhij Korezkyj. Die russischen Truppen versuchten so, nicht nur der Infrastruktur, sondern auch den Rettungs- und Reparaturkräften maximalen Schaden zuzufügen. Naftogaz prüfe und verschärfe nun seine Sicherheitsvorkehrungen.

(Bericht von Anna Pruchnicka, Olena Harmash, ⁠Jekaterina Golubkova und Reuters-Büro MoskauBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Myria MildenbergerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)