Unicredit steigert Commerzbank-Anteil auf mehr als ein Drittel

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MAILAND (dpa-AFX) - Unicredit hat mit ihrer Übernahmeofferte für die Commerzbank die wichtige Marke von 30 Prozent der Anteile klar überschritten. Aktionäre hätten ihr Anteile im Umfang von 7,58 Prozent des Grundkapitals angedient, teilten die Italiener am Dienstagnachmittag mit. Nachdem das Geldhaus aus Mailand bisher schon 26,77 Prozent der Commerzbank-Aktien gehalten hatte, steigt ihre Beteiligung damit auf 34,35 Prozent.

Mit ihrem freiwilligen Übernahmeangebot vom Mai vermeidet Unicredit, ein deutlich teureres Pflichtangebot für alle Commerzbank-Aktien abgeben zu müssen. Statt Geld bietet die Großbank für jedes Papier 0,485 eigene Anteile. Das ist auf Basis der jüngsten Schlusskurse weniger, als man für eine Commerzbank-Aktie derzeit an der Börse bekommt. Zusätzlich verfügt Unicredit über Finanzinstrumente, mit denen sie auf eine Menge weiterer Aktien zugreifen kann./stw/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Commerzbank
UniCredit

Das könnte dich auch interessieren

Übernahmeofferte
Unicredit überschreitet Commerzbank-Anteil von 30 Prozentheute, 08:10 Uhr · dpa-AFX
Unicredit überschreitet Commerzbank-Anteil von 30 Prozent
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Spotify-Aktie im Fokus: Gelingt jetzt der Ausbruch?heute, 13:45 Uhr · onvista
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Checkgestern, 12:40 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risiken31. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen