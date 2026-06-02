USA drohen Brasilien mit neuen Strafzöllen von 25 Prozent

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Washington, 02. ⁠Jun (Reuters) - Die US-Regierung will neue Strafzölle von 25 Prozent auf zahlreiche Waren aus Brasilien erheben. Zur Begründung verwies der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Montagabend in Washington auf ‌unfaire Handelspraktiken Brasiliens. Eine Untersuchung seiner Behörde habe ergeben, dass das Vorgehen des südamerikanischen Landes in Bereichen wie ⁠dem digitalen ⁠Handel, dem Schutz geistigen Eigentums und der illegalen Abholzung den US-Handel belaste. Die Maßnahmen sollen auf Grundlage des Paragrafen 301 des Handelsgesetzes von 1974 verhängt werden. Dieses Gesetz ermöglicht Strafmaßnahmen gegen Handelspartner, deren Vorgehen ‌als unfair eingestuft wird.

Die nun angedrohten ‌Zölle würden eine frühere Abgabe von 50 Prozent auf viele brasilianische Güter teilweise ersetzen. Diese hatte US-Präsident Donald Trump im ⁠vergangenen Jahr als Reaktion auf die Strafverfolgung seines Verbündeten, ‌des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair ⁠Bolsonaro, verhängt. Der Oberste Gerichtshof hatte diese Zölle jedoch im vergangenen Februar für ungültig erklärt. Greer erklärte nun, trotz jüngster Gespräche mit dem brasilianischen ‌Präsidenten Luiz Inacio Lula ⁠da Silva bestünden weiterhin "erhebliche Meinungsverschiedenheiten".

Die ⁠US-Handelsbehörde will nun bis zum 1. Juli öffentliche Stellungnahmen zu den Plänen einholen. Von den neuen Zöllen sollen wichtige brasilianische Exportgüter wie Rindfleisch, Kaffee, Seltene Erden, Pharmazeutika und Erdöl ausgenommen werden. Trump hatte den Paragrafen 301 bereits in seiner ersten Amtszeit genutzt, um weitreichende Zölle gegen China zu verhängen.

(Bericht von David ⁠Lawder, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

Das könnte dich auch interessieren

Exportbeschränkungen
USA schließen KI-Chip-Schlupfloch für Chinagestern, 04:57 Uhr · Reuters
Ein Chip von Nvidia ist zu sehen.
Überraschende Wende der Behörde
British American Tobacco: US-Zulassung für E-Zigarettenheute, 08:08 Uhr · Reuters
British American Tobacco: US-Zulassung für E-Zigaretten
Laut Bericht der New York Times
USA und Iran wohl vor vorläufiger Einigung29. Mai · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Checkgestern, 12:40 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 31.05.2026
Die Börsenlage bleibt bullisch, aber nicht ohne Risiken31. Mai · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Bei SpaceX lässt sich nur spekulieren, nicht investieren!30. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen