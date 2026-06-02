Verbund will Energiespeicher in Bayern trotz Klagen bauen

Wien, 02. ⁠Jun (Reuters) - Österreichs größter Stromkonzern Verbund will den Bau des Energiespeichers Riedl in Bayern trotz laufender Klagen vorantreiben. Die Tochter Donaukraftwerk Jochenstein habe beim Landratsamt Passau ‌den sogenannten Sofortvollzug beantragt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Damit könnten die Bauarbeiten für den Pumpspeicher ⁠an ⁠der deutsch-österreichischen Grenze beginnen, obwohl beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof drei Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss anhängig sind, die den Baubeginn vorerst blockieren.

Ohne die Genehmigung des vorzeitigen Baubeginns würde sich das Projekt um mehrere Jahre ‌verzögern, erklärte Verbund-Chef Michael Strugl. "Was wir ‌gewinnen, ist Zeit – drei bis fünf entscheidende Jahre, die wir angesichts des rasanten Ausbaus der erneuerbaren Energien ⁠aus Wind und Sonne dringend brauchen." Pumpspeicherkraftwerke dienen dazu, ‌Schwankungen bei der Stromerzeugung ⁠aus erneuerbaren Energien auszugleichen. Dabei wird bei einem Überschuss an Strom Wasser in ein höher gelegenes Becken gepumpt. Bei Bedarf wird es wieder ‌abgelassen und treibt dabei ⁠Turbinen zur Stromerzeugung an.

Die ⁠Anlage Riedl soll eine Leistung von mehr als 300 Megawatt und eine Speicherkapazität von 3,5 Gigawattstunden haben. Damit zählt das Vorhaben zu den größten geplanten Energiespeichern in Süddeutschland. Das Investitionsvolumen beläuft sich laut früheren Unternehmensangaben auf mehr als 400 Millionen Euro.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)