Lindt gegen Lotus Bakeries

Welche Süßigkeiten-Aktie die besseren Chancen bietet

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Zwei europäische Qualitätsunternehmen, zwei völlig unterschiedliche Geschichten: Lindt & Sprüngli kämpft mit Rekordpreisen für Kakao, während Lotus Bakeries dank der globalen Nachfrage nach Biscoff weiter wächst.

Lindt musste die Preise deutlich erhöhen und verzeichnete einen Rückgang beim Absatz. Das belastete die Aktie – könnte aber eine attraktive Einstiegschance geschaffen haben.

Lotus überzeugt dagegen mit starkem, volumengetriebenem Wachstum und hoher Kundenloyalität. Doch die hohe Bewertung erhöht das Risiko von Rücksetzern bei Enttäuschungen.

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile am Lindt & Sprüngli Partizipationsschein (WKN 870503 / ISIN CH0010570767). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieses Wertpapiers profitiert.

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