WOCHENVORSCHAU: Termine bis 16. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 16. Juni

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JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen 07:30 ESP: Inditex, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung 10:00 DEU: Procredit Holding AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung 10:00 DEU: Suss Mircotec, Hauptversammlung 10:00 DEU: Hauptversammlung DWS Group, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung 10:00 DEU: MBB SE, Hauptversammlung 10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung 10:00 DEU: Evonik Hauptversammlung (online), Essen 10:00 DEU: Adesso, Hauptversammlung 10:00 DEU: Salzgitter, Hauptversammlung 10:30 DEU: Indus Holding, Hauptversammlung 10:30 DEU: Raja Akram, Finanzvorstand der Deutschen Bank, spricht auf der Goldman Sachs European Financials Conference 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung 12:45 IRL: Medtronic, Q4-Zahlen 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung 16:00 USA: Abercrombie & Fitch, Hauptversammlung 16:00 USA: Palantir, Hauptversammlung 19:00 USA: Lyft, Hauptversammlung 22:00 INT: Broadcom, Inc., Q2-Zahlen 22:05 DEU: Deutsche Börse, Überprüfung der DAX-Indizes TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Gerresheimer , Hauptversammlung USA: Macy's, Q1-Zahlen gegen Mittag DEU: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 5/26 TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 4/26 13:00 USA: MBY Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 5/26 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 5/26 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 4/26 16:00 USA: ISM-Dienstleistungsindex 5/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 4/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed, Beige Book SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Urteil erwartet im BGH-Verfahren um eine Rückkehrpflicht für Mietwagen, Karlsruhe 10:30 DEU: Hybrid-Pk Handelsverband Deutschland (HDE) mit Vorstellung des HDE-Online-Monitors 2026, Berlin BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Frühlingspaket des Europäischen Semesters, Brüssel BEL: Green Week 2026, Brüssel Jährliche Konferenz der Europäischen Kommission zur Umweltpoltik 09:00 FRA: OECD veröffentlicht Wirtschaftsausblick, Paris 15:30 EUR: EZB-Direktoriumsmitglied Cipollone spricht über den digitalen Euro Einführende Erklärung von Herrn Cipollone bei der Anhörung zum digitalen Euro vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Europäischen Parlaments in Brüssel, Belgien RUS: Russland veranstaltet St. Petersburger Internationales Wirtschaftsforum (SPIEF), St. Petersburg HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 4. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Auto1, Hauptversammlung 10:00 DEU: LPKF, Hautversammlung 12:00 USA: Netflix, Hauptversammlung DEU: mwb fairtrade Wertpapierhandel, Jahreszahlen DEU: Mühlbauer Holding, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Industrieproduktion 4/26 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 10:00 GBR: Einkaufsmanagerindex Bausektor 5/26 11:00 EUR: Einzelhandel 4/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30 USA: Produktivität Q1 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE --- HINWEIS DEU: Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland, Börse geöffnet --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 5. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:30 SWE: Verve, Hauptversammlung 10:00 DEU: Viscom, Hauptversammlung 10:00 DEU: Tradegate, Hauptversammlung 14:00 DEU: Berliner Effektengesellschaft, Hauptversammlung 18:00 USA: Alphabet, Hauptversammlung 19:00 USA: Airbnb, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 3/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 4/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 4/26 11:00 EUR: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 5/26 21:00 USA: Konsumentenkredite 4/26 SONSTIGE TERMINE LVA: Jahrestreffen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (bis 07.06.) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 8. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 12:00 DEU: BASF's Zhanjiang Verbund site DEU: Paragon, Jahreszahlen USA: Coreweave, Hauptversammlung USA: Reddit, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26 SONSTIGE TERMINE 17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD» HINWEIS AUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 9. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung 10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung 10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung 14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung 15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung 19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 5/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26 08:00 DEU: Arbeitksosten Q1/26 08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig) 08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26 14:30 USA: Handelsbilanz 4/26 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen 08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung 09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag 09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung 10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung 10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung 10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung 10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung 11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk 14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung 15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung 15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung 19:00 USA: Target, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26 03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26 14:30 USA: Realeinkommen 5/26 15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche 18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung 10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark 17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung 19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen USA: SpaceX, eventuell Bekanntgabe Ausgabepreis USA: Honeywell International, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft DEU: Bundestag +09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel 10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) 15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD). LUX: Treffen der Euro-Gruppe --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26 10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26 08:00 GBR: BIP 4/26 08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26 08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung 11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26 11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26 14:30 USA: Empire State Bericht 6/26 15:15 USA: Industrieproduktion 5/26 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M. FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung 09:30 SWE: Securitas, Investor Day 10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung 10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung 14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung 17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung NOR: Equinor, Kapitalmarkttag PRT: EDP, Kapitalmarkttag DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag TERMINE KONJUNKTUR JPN: Zentralbank, Zinsentscheid 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26 04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26 09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26 14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26 ---------------------------------------------------------------------------------------

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