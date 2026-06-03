AKTIE IM FOKUS: Bodenbildungsversuch von Zalando erhält Auftrieb von Inditex

FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX) - Angetrieben durch die starken Ergebnisse von Inditex haben die Aktien von Zalando am Mittwoch einen neuerlichen Chartausbruchsversuch unternommen. Mit 24,31 Euro kosteten die Papiere des Modehändlers so viel wie seit Februar nicht mehr. Die Quartalszahlen von Inditex wurden am Morgen gelobt. Das Wachstum sowohl zum Jahresauftakt als auch seit Anfang Mai falle stärker als erwartet aus, schrieb etwa Sreedhar Mahamkali von der UBS.

Seit dem Jahrestief Mitte Mai erholten sich Zalando-Papiere inzwischen um fast 31 Prozent. Ein erfolgreicher Chartausbruch würde wieder einmal Hoffnung auf eine erfolgreiche Bodenbildung machen. Seit Februar 2025 stecken die Aktien im Abwärtstrend. Im großen Bild versuchen sie nach dem Kurseinbruch 2021 und 2022 schon länger, eine Trendwende einzuläuten.

Zalando steht am Abend im Fokus, wenn die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx die künftige Dax-Zusammensetzung überprüft. Zalando gilt als Abstiegskandidat./ag/jha/