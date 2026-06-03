Deutsche Bank-Aktien schwächeln

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutsche Bank stehen am Mittwoch seit Handelsbeginn unter Druck. Am späten Vormittag weiteten sie ihren Abschlag auf 3,4 Prozent aus und kehrten damit an ihre 50-Tage-Linie zurück. Der europäische Branchenindex ist derweil mit leichtem Abschlag eher unauffällig.

Deutsche-Bank-Finanzchef Raja Akram sprach am Vormittag auf der "Goldman Sachs European Financials Conference". Dabei avisierte er, dass die Vorsorge für faule Kredite im zweiten Quartal wohl etwas über den Markterwartungen liegen dürfte. Das Umfeld bleibe für die Bank derweil aber konstruktiv und hinsichtlich der Ertragsziele für das Gesamtjahr herrsche Zuversicht./ag/men

-----------------------

-----------------------