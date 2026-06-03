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Konfliktverschärfung in Nahost bremst - Nasdaq-Rekord

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Straßenschild der Wall Street
Quelle: Adobe.com/Péter Mács

Die US-Börsen leiden am Mittwoch nach ihrer Rekordjagd unter Gewinnmitnahmen. Zunehmende Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, weiter anziehende Ölpreise und neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump sorgen für eine nicht gerade rosige Nachrichtenlage. Nur dem Nasdaq gelang zum Auftakt erneut ein Rekord.

Zuletzt verlor der Nasdaq 100 0,46 Prozent auf 30.518 Punkte. Für den Leitindex der Wall Street, den Dow Jones , ging es um 0,54 Prozent auf 51.030 Punkte abwärts. Der S&P 500 gab ebenfalls um ein halbes Prozent auf 7.575 Zähler nach. Seine neuntägige Gewinnserie droht damit zu reißen.

Obwohl über eine Verlängerung der seit knapp zwei Monaten geltenden Waffenruhe verhandelt wird, haben sich die USA und der Iran über Nacht eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. Nachdem der Dienstleister ADP mitteilte, dass die US-Privatwirtschaft im Mai ein wenig mehr neue Stellen geschaffen hat als prognostiziert, rückt allmählich auch schon der offizielle Jobbericht am Freitag ins Blickfeld.

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