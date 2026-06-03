ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ströer auf 'Sell' - Ziel runter auf 37 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 43 auf 37 Euro gesenkt und die Aktien des Werbekonzerns von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Verbraucherumfeld in Deutschland trübe sich ein, was das Geschäft mit Außenwerbung bremsen dürfte, schrieb James Tate am Mittwoch. Zudem nehme die Profitabilität bei den Statista und Asambeauty weiter ab. Grundsätzlich geht Tate zwar davon aus, dass Ströer in der Außenwerbung weitere Marktanteile gewinnt, er ist zunächst aber zurückhaltender für den Geschäftsverlauf geworden./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 04:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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