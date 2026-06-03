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APA ots news: Frauen investieren in ihre finanzielle Zukunft: Wiener Börse Akademie stärkt Finanzkompetenz

Aktienbarometer zeigt große Unterschiede zwischen Frauen und  
Männern. Neuer Lehrgang "Personal Finance" und Sommerbonus der 
Wiener Börse Akademie setzen bei Finanzwissen an. 

Wien (APA-ots) - Geldanlage, Altersvorsorge und finanzielle  
Selbstbestimmung sind für 
Frauen besonders relevant. Frauen leben im Durchschnitt länger, 
verdienen häufig weniger und erwerben durch Teilzeitjahre oder 
berufliche Auszeiten oft geringere Pensionsansprüche. Vorausschauende 
Finanzentscheidungen sind daher ein zentraler Hebel, um Abhängigkeit 
und Altersarmut vorzubeugen. 

Das aktuelle Aktienbarometer 2026 von Wiener Börse, Aktienforum 
und Industriellenvereinigung zeigt: Wertpapiere sind in Österreich 
weiter auf dem Vormarsch, doch zwischen Frauen und Männern bestehen 
weiterhin deutliche Unterschiede. 

Mehr Wertpapierbesitz, aber klare Unterschiede 

Der direkte Wertpapierbesitz, also zumindest ein Investment in 
Aktien, Anleihen, Fonds oder ETFs, liegt in Österreich mittlerweile 
bei 31 Prozent der Wohnbevölkerung ab 16 Jahren. 2023 waren es noch 
25 Prozent. Bei Männern ist Wertpapierbesitz mit 38 Prozent deutlich 
stärker verbreitet als bei Frauen mit 24 Prozent. Auch bei 
Finanzentscheidungen zeigt sich ein Unterschied: 55 Prozent der 
Frauen treffen Entscheidungen in Sachen Geldanlage überwiegend 
selbst, bei Männern sind es 65 Prozent. 

Noch deutlicher ist der Abstand beim subjektiven Wissen: Nur 15 
Prozent der Frauen schätzen ihr Wissen über Wertpapiere als sehr gut 
oder eher gut ein. Bei Männern sind es 30 Prozent. Auch die 
Risikobereitschaft ist unterschiedlich ausgeprägt: 14 Prozent der 
Frauen geben eine sehr hohe oder eher hohe Risikobereitschaft bei 
Geldanlagen an, bei Männern sind es 27 Prozent. 

Die von Frauen am häufigsten genannten Gründe für ein Nicht- 
Investment in Wertpapiere lassen sich auf fehlendes Finanzwissen 
zurückführen. Genau hier setzt die Wiener Börse Akademie an. 

"Finanzbildung ist heute eine zentrale Voraussetzung für 
Selbstbestimmung. Gerade Frauen profitieren davon, wenn sie 
Finanzentscheidungen bewusst, informiert und unabhängig treffen 
können. Mit den Angeboten der Wiener Börse Akademie schaffen wir 
einen praxisnahen Zugang zu Geldanlage, Vorsorge und persönlicher 
Finanzkompetenz - verständlich, fundiert und unmittelbar anwendbar", 
sagt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der 
Wirtschaftskammer Wien. 

Finanzwissen als Grundlage für Selbstbestimmung 

Die Wiener Börse Akademie ist eine Kooperation zwischen dem WIFI 
Management Forum und der Wiener Börse AG. Das WIFI Management Forum 
der Wirtschaftskammer Wien übernimmt Organisation, Administration, 
Räumlichkeiten und technische Infrastruktur. Die Wiener Börse 
verantwortet Inhalte, Programm und Trainierende aus ihrem Experten- 
Netzwerk. 

Das Interesse an Finanzbildung ist groß: 2025 nahmen mehr als 
2.600 Personen an 123 Seminarterminen der Wiener Börse Akademie teil. 
Im Jubiläumsjahr der Akademie wurden damit neue Rekorde erzielt. Das 
aktuelle Programm umfasst 38 Bildungsveranstaltungen, darunter 29 
Seminare, 4 Lehrgänge, 1 Training und 4 Prüfungen. 

Zwei Seminare speziell für Frauen 

Das "Seminar für Frauen: Investieren in Wertpapiere" richtet sich 
an Frauen ohne Vorkenntnisse. Es zeigt Schritt für Schritt, wie der 
Einstieg in Wertpapiere gelingen kann und wie Frauen ihre 
Vermögensanlage selbst in Angriff nehmen können. Für 2026 sind acht 
Seminartermine geplant, sowohl in Präsenz als auch online. 

Neu ist das Fortsetzungsseminar "Seminar für Frauen: 
Aktienstrategien zum langfristigen Anlageerfolg" . Es baut auf dem 
Einsteigerseminar auf und vermittelt anhand praxisnaher Beispiele, 
wie Anlegerinnen Aktienwerte analysieren und Value- sowie Growth- 
Strategien einordnen können. 

Neu ab September: Lehrgang "Personal Finance" 

Mit dem neuen Lehrgang "Personal Finance" erweitert die Wiener 
Börse Akademie ihr Angebot um ein besonders breites Format zu 
privaten Finanzen. Der Lehrgang startet am 12. September 2026 und 
behandelt zentrale Lebensbereiche von Wertpapieranlage und 
Altersvorsorge über Kredite, Versicherungen und Immobilien bis zu 
Verbraucherschutz. Der Lehrgang ist berufsbegleitend angelegt, 
erfordert keine Vorkenntnisse und kann mit Prüfung und Zertifikat 
abgeschlossen werden. 

Sommerbonus der Wiener Börse Akademie 

Von 8. bis 22. Juni 2026 bietet die Wiener Börse Akademie einen 
Sommerbonus von 20 Prozent auf ausgewählte Seminare. Ausgenommen sind 
Lehrgänge, Prüfungen, Paket-Kombinationen, Sommerakademie-Wochen am 
Hubertussee und das XETRA-User-Training. Information und Buchung 
unter www.wifiwien.at/boerse 

Orientierung bei den WIFI Online Infotagen 

Kostenlose Beratung zu den Angeboten der Wiener Börse Akademie 
gibt es auch bei den WIFI Online Infotagen. Von 8. bis 11. Juni 2026 
bietet das WIFI Wien Online-Live-Infotermine zu Aus- und 
Weiterbildung, Fördermöglichkeiten und neuen beruflichen 
Perspektiven. Die Teilnahme ist einfach: Interessierte wählen den 
gewünschten Termin aus und melden sich online an. Rechtzeitig vor 
Beginn erhalten Angemeldete persönliche Zugangsdaten per E-Mail. 
Information und Anmeldung unter www.wifiwien.at/online-infotage 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Wirtschaftskammer Wien 
   Presse und Newsroom 
   Dr. Brigitte Wimmer 
   T 01 514 50-1822 I E brigitte.wimmer@wkw.at I W https://wko.at/wien 

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