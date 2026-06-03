APA ots news: OeNB für Frauenförderung ausgezeichnet

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    Oesterreichische Nationalbank erhält 2026  
"equalitA"-Gütesiegel 

Wien (APA-ots) - Während sich die österreichischen Maturant:innen erst  
noch mündlich 
beweisen müssen, darf sich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) 
bereits über einen "ausgezeichneten Erfolg" freuen: Am 2. Juni 2026 
wurde ihr jahrelanger konsequenter Einsatz für Frauenförderung und 
Gleichstellung in der eigenen Institution mit dem Gütesiegel 
"equalitA" ausgezeichnet. 

"Eine Institution wie die Oesterreichische Nationalbank kann nur 
dann langfristig erfolgreich sein, wenn sie Talente unabhängig von 
ihrem Geschlecht fördert, Verantwortung breit ermöglicht und ein 
Arbeitsumfeld schafft, in dem Leistung und Respekt im Vordergrund 
stehen. Dass die OeNB nun mit dem equalitA-Gütesiegel ausgezeichnet 
wird, freut mich sehr. Wir werden diesen Weg konsequent weitergehen", 
so OeNB-Gouverneur Martin Kocher. 

"Für uns ist das weit mehr als nur eine Auszeichnung - es ist ein 
starkes Signal für unser gemeinsames Verständnis von respektvoller 
Zusammenarbeit und einer modernen, zukunftsorientierten 
Unternehmenskultur", zeigt sich Edeltraud Stiftinger, Vize- 
Gouverneurin der OeNB, erfreut. "Dieses Gütesiegel motiviert uns, den 
eingeschlagenen Kurs hin zu echter Chancengleichheit der Geschlechter 
entschlossen fortzusetzen." 

Mit einer Plattform für Frauen begann dieser Weg bereits lange 
vor 2014, als die OeNB erstmals gemäß Bundes-Gleichbehandlungsgesetz 
einen Frauenförderungsplan vorlegte. Seitdem sind bereits viele 
Maßnahmen wie beispielsweise die regelmäßige Zertifizierung des 
Audits berufundfamilie, Mentoringprogramme, die Etablierung eines 
Frauennetzwerkes und Diversitätsschulungen umgesetzt und zur gelebten 
Unternehmenskultur geworden. Ein besonderer Schritt war zudem im 
September 2025 die Einrichtung eines eigenen Referats für Diversität 
und Gleichbehandlung. Darüber hinaus verfolgt die OeNB das klare 
Ziel, Gremien, Panels, Hearings, Arbeitsgruppen und Projekte 
konsequent divers zu besetzen. 2025 konnte ein großer Erfolg erzielt 
werden: Der Anteil der Ernennungen weiblicher Führungskräfte 
erreichte erstmals 50 Prozent. 

"Die Weiterentwicklung des aktuellen OeNB-Frauenförderungsplans 
hin zu einem Diversitätsplan ist ein nächster wichtiger Schritt", so 
Katja Stöckl, Leiterin des Referats Diversität und Gleichbehandlung. 
"Das equalitA-Gütesiegel macht auch die langjährige hervorragende 
Arbeit unserer Personalabteilung sichtbar." 

Zwtl.: equalitA - das Gütesiegel für innerbetriebliche 
Frauenförderung 

Das Gütesiegel equalitA zeichnet Unternehmen und Organisationen 
aus, die Frauen in ihrer Belegschaft sichtbar machen und 
Frauenkarrieren aktiv fördern. Eine Voraussetzung für das Gütesiegel, 
das am 2. Juni 2026 durch das Bundesministerium für Wirtschaft, 
Energie und Tourismus verliehen wird, ist auch, dass die Unternehmen 
für Geschlechtergerechtigkeit innerhalb ihres Betriebs sorgen. 
Gemessen wird die Güte der betrieblichen Bemühungen zur 
Frauenförderung mittels eines hoch standardisierten Analyse- und 
Bewertungsprozesses. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

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