APA ots news: UBM zahlt Hybridanleihe 2021 frühzeitig zurück

dpa-AFX · Uhr
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    Wien (APA-ots) - - 

 56,4 Mio. werden mittels Hybridkapital der PORR AG rückgeführt 

- 

Eigenkapital bleibt unverändert und Eigenkapitalquote verbleibt 
in der Bandbreite von 30% - 35% 

UBM Development AG (UBM) wird am 18. Juni 2026 die noch 
ausstehenden  56,4 Mio. der Hybridanliehe 2021, eine tief 
nachrangige Anleihe, nach fünf Jahren, frühzeitig zurückführen. Die 
Emission von  100 Mio. im Jahr 2021 richtete sich neben 
österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an 
internationalen Investoren. Bereits im Mai 2025 wurden  43,6 Mio. 
der Hybridanleihe 2021 in die UBM Green Hybridanleihe 2025 getauscht. 

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau- 
Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment 
auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus 
tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit 
Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren 
Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle 
Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime 
Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten 
Transparenzanforderungen. 

Rückfragehinweis: 
   Victor-Leon Eggenberger 
    
   Head of Investor Relations & ESG 
    
   UBM Development AG 
    
   Mob.: + 43 664 80 1873 104 
    
   Email: victor-leon.eggenberger@ubm-development.com 
    
   Johannes Stühlinger 
    
   Head of Corporate Communications 
    
   UBM Development AG 
    
   Mob.: + 43 664 80 1873 184 
    
   Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com 

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