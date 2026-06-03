APA ots news: Wohin mit meinen Kryptowerten? FMA rät Verbraucher:innen zur...

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APA ots news: Wohin mit meinen Kryptowerten? FMA rät Verbraucher:innen zur Prüfung der Anbieterzulassung

Die neue Ausgabe der FMA-Info "Reden wir über Geld" erklärt,  
worauf man bei der Auswahl des Anbieters von 
Krypto-Dienstleistungen achten sollte 

Wien (APA-ots) - Kryptowerte sind vor allem bei jungen Anleger:innen kein  
Nischenthema 
mehr. Dabei stellt sich häufig die Frage, welche Unternehmen zum 
Beispiel Kauf, Verkauf und Verwahrung anbieten dürfen und welche 
Anforderungen sie dafür erfüllen müssen. Die österreichische 
Finanzmarktaufsicht (FMA) erläutert in der aktuellen Ausgabe der 
Verbraucherinformationsreihe "Reden wir über Geld", woran man 
lizensierte Anbieter erkennt und wie man deren Zulassung überprüfen 
kann. 

Mit der Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCAR) gilt seit 
2025 erstmals ein einheitlicher europäischer Rechtsrahmen für 
Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen. In Österreich hat die FMA 
bis Ende 2025 acht Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen (CASP - 
Crypto Asset Service Provider) zugelassen, mittlerweile sind es neun. 
Sieben dieser Anbieter nutzten bereits den EU-Pass für 
grenzüberschreitende Tätigkeiten. Die von österreichischen CASPs 
verwahrten Kryptowerte beliefen sich Ende 2025 auf mehr als 4,4 
Milliarden Euro, rund eine Millionen Nutzer:innen haben im Jahr 2025 
mindestens einmal gehandelt. Zusätzlich können aktuell 93 europäische 
CASPs ihre Dienste in Österreich anbieten. 

Die Zulassung - in Österreich durch die FMA - stellt sicher, dass 
Anbieter vor Aufnahme ihrer Tätigkeit umfassend geprüft werden - 
unter anderem hinsichtlich ihrer Organisation, finanziellen 
Ausstattung, IT-Sicherheit und Unternehmensführung. Lizenzierte CASPs 
müssen laufend gesetzliche Anforderungen erfüllen, etwa zur sicheren 
und getrennten Verwahrung von Kundengeldern und Kryptowerten, zum 
Risikomanagement sowie zur transparenten Information ihrer 
Kundschaft. 

"Reden wir über Geld" greift auch das Thema Kryptobetrug auf. 
Betrügerische Anbieter erwecken häufig einen professionellen Eindruck 
und sind zuweilen nur schwer von seriösen Angeboten zu unterscheiden. 
Die FMA erläutert, wie die Zulassung eines Anbieters überprüft werden 
kann und welche Unterschiede zwischen regulierten Anbietern innerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums und Anbietern aus Drittländern 
bestehen. 

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle 
bisherigen Ausgaben auf der Website 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. "Reden wir 
über Geld" ist auch auf Instagram unter @redenwiruebergeld vertreten. 
Informationen zur Zulassung von Anbietern finden Verbraucher:innen in 
der FMA-Unternehmensdatenbank . 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

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