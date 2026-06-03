Apple siedelt Zentrum für App-Entwickler in Berlin an

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

CUPERTINO/BERLIN (dpa-AFX) - Apple wird sein erstes europäisches Zentrum zur Unterstützung von App-Entwicklern in Berlin ansiedeln. Der Standort im Stadtbezirk Mitte soll in diesem Jahr öffnen, wie der iPhone-Konzern ankündigte. Es wird das fünfte Apple Developer Center nach Bengaluru, Shanghai, Singapur und dem Konzernsitz Cupertino.

In den Zentren veranstaltet Apple unter anderem Workshops für Programmierer und will ihnen Entwicklerwerkzeuge für Plattformen des Konzerns näherbringen. Apple ist darauf angewiesen, dass die Apps nahtlos quer über verschiedene Geräte des Konzerns wie iPhones, Mac-Computer und iPad-Tablets funktionieren. Zudem ist Apple in einem Betriebssystem-Wettstreit mit der bei Google entwickelten Android-Plattform./so/DP/men

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Apple
Alphabet C

Das könnte dich auch interessieren

Marktreife 2029
Microsoft stellt neuen Quantenchip vorheute, 04:56 Uhr · Reuters
Microsoft stellt neuen Quantenchip vor
Exportbeschränkungen
USA schließen KI-Chip-Schlupfloch für China01. Juni · Reuters
Ein Chip von Nvidia ist zu sehen.
Fahrdienstevermittler
Uber will Robotaxis in München testen01. Juni · dpa-AFX
Uber will Robotaxis in München testen
Starke Kursgewinne
Halbleiterwerte setzen KI-Rally fort - STMicro und HPE treibengestern, 10:52 Uhr · dpa-AFX
Halbleiterwerte setzen KI-Rally fort - STMicro und HPE treiben
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kryptowährung unter Druck
Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetztheute, 12:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Spotify-Aktie im Fokus: Gelingt jetzt der Ausbruch?gestern, 13:45 Uhr · onvista
Spannende Nebenwerte
Wachstumsstarke Weltmarktführer: drei Aktien im Check01. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen