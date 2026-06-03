ASML: Warum ich bei 1.500 Euro nicht mehr kaufe

Was bewegt die Aktie?

ASML hat in den vergangenen Quartalen eine bemerkenswerte Erholungsbewegung hingelegt. Nachdem die Aktie zeitweise unter 600 Euro notierte, hat sie sich seitdem dynamisch nach oben entwickelt. Befürchtungen über chinesische Konkurrenz im Lithografie-Segment haben sich bislang nicht bewahrheitet – an ASML führt kein Weg vorbei.

Für leichte Irritation hatte zuletzt die Aussage von Taiwan Semiconductor gesorgt, die neueste Gerätegeneration erst ab 2028 oder 2029 einzusetzen, da sie zu teuer sei. An der hohen Nachfrage hat das jedoch wenig geändert.

JP Morgan begründet die Kurszielerhöhung auf 1.900 Euro damit, dass die Gewinnentwicklung bis 2028 deutlich über den aktuellen Markterwartungen liegt. Das spricht für Aufwärtskorrekturen bei anderen Analysten – typischerweise ein Kurstreiber.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei 43, der Fünf-Jahres-Durchschnitt der Aktie liegt bei rund 34. ASML ist damit deutlich teurer als im historischen Schnitt bewertet.

Charttechnik

Charttechnisch zeigt sich nach der großen ABC-Konsolidierung von Februar bis März ein intakter Aufwärtstrend. Auf der Oberseite liegt ein charttechnischer Widerstandsbereich zwischen rund 1.545 und 1.560 Euro, unabhängig davon, wie man die Vorkorrektur vermisst.

Ein Rücksetzer in den Bereich um 1.200 Euro wäre charttechnisch attraktiv für einen Neueinstieg. Im schlechtesten Fall muss man sich auf eine Korrektur bis in den Bereich um 1.000 Euro einstellen, falls der Sektor unter Druck gerät.

Martins Einschätzung

Der Trend ist klar aufwärts gerichtet, die fundamentale Lage ist solide. Trotzdem sehe ich bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 43 – bei einem historischen Schnitt von 34 – die Ausgangsbasis nur gut, nicht hervorragend. Ich erwarte eher ein moderates, gewinnbegleitetes Wachstum der Aktie, keinen neuen Bewertungssprung. Einsteigen würde ich auf diesem Niveau nicht mehr.