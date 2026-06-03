Bitcoin-Konzern Strategy: Die Lage wird immer düsterer

Michael Saylor, Gründer und Chef von Strategy (ehemals Microstrategy), hat sein zentrales Versprechen gebrochen. Einst erklärte der überzeugte „Bitcoin-Maximalist“, er, beziehungsweise sein Konzern, wolle nie auch nur einen einzigen Bitcoin verkaufen. Genau dieser Fall ist nun aber eingetreten.

Wie Strategy in einer Pflichtmitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC am 1. Juni mitteilte, hat der Konzern 32 Bitcoin für 2,5 Millionen US-Dollar veräußert. Damit bleibt Strategy zwar der mit Abstand größte institutionelle Eigner der Digitalwährung, mit einer Reserve von mehr als 843.000 Bitcoin.

Doch die Symbolkraft dieses winzigen Verkaufs ist gigantisch. Der Bitcoin-Kurs beschleunigte seinen Abwärtstrend und fiel deutlich unter die Marke von 70.000 US-Dollar.

Strategys Aktie fiel allein am gestrigen Dienstag um über neun Prozent. Auf Sicht eines Monats hat Strategy bereits über ein Viertel an Wert eingebüßt.

Deswegen reagiert der Markt so negativ

Saylors Abkehr von seiner kompromisslosen Haltung dürfte viele Strategy-Aktionäre und Bitcoin-Enthusiasten enttäuscht haben. Zwar erklärte Saylor, es sei doch alles gut, denn er wolle weiter mehr Bitcoin kaufen, als er zwischenzeitlich verkaufen würde.

Zuvor gab sich Saylor aber beinhart, was Bitcoin angeht. Strategys gesamtes Modell fußt darauf, dass Saylor damit Recht hat, dass Bitcoin der einzig wahre Wertspeicher ist und Strategys Aktien genau diesen Gedanken verbriefen.

MIt den Verkäufen riskiert Saylor eine Todesspirale

Das Risiko ist nun, dass Strategy damit eine fatale Spirale lostritt. Vor diesem Szenario haben wir bereits im Dezember gewarnt. Das zentrale Problem ist, dass Strategys Aktie einzig auf dem Wert der Bitcoin-Reserven basiert. Wird Strategy nun vom felsenfesten Bitcoin-Halter und Nachfrager zum Verkäufer, lastet das auf dem Kurs von Bitcoin.

Das wiederum macht Strategys Aktie als sogenannten „Proxy“ für Bitcoin weniger attraktiv. Weil Strategy vieles über die Ausgabe neuer Aktien finanziert, nimmt der Konzern so weniger Kapital damit ein, um etwa die Dividendenzahlungen an seine Vorzugsaktionäre und neue Bitcoin-Käufe zu stemmen.

Wofür Strategy überhaupt Bitcoin verkauft

Der SEC-Mitteilung zufolge hat Strategy Bitcoin verkauft, um Dividendenzahlungen an die Eigner seiner Vorzugsaktien zu leisten. Das mutet an sich schon seltsam an – will Strategy doch mehr und mehr Bitcoin horten, anstatt damit Zahlungsverpflichtungen zu begleichen. Die Ausgabe der Vorzugsaktien war überhaupt erst ein neuer Weg, mehr Geld für Bitcoin-Käufe zu beschaffen.

Denkbar ist nun, dass Saylor mit diesem vergleichsweisen winzigen Verkauf den Markt auf weitere Verkäufe einstellen will. Allerdings signalisiert die deutlich negative Reaktion, dass weitere Verkäufe vermutlich ebenso weitere Kursverluste bei Bitcoin auslösen könnten.

Ein weiteres interessantes Detail: Zeitgleich zu den Bitcoin-Verkäufen gab Strategy rund 802.000 neue Aktien aus, und nahm so 128 Millionen Dollar ein. Warum der Konzern dann zusätzlich frische Liquidität über Bitcoin-Verkäufe braucht, ist rätselhaft. Gut für die Strategy-Aktionäre sind neue Aktien übrigens nicht, denn sie verwässern den individuellen Anteil an den Bitcoin-Reserven weiter.

Wie geht es nun weiter?

Strategy kann nicht einfach so weitermachen wie in den Vorjahren. Damals lohnte sich der Bitcoin-Kauf, weil Strategy Aktien mit einem „Premium“ zu den Reserven ausgab, einem Kursaufschlag, sodass der Bitcoin-Wert je Aktie tatsächlich im Laufe der Zeit zunahm. Wenn du genauer wissen willst, wie das funktioniert, lies gerne unsere erste Analyse zu Strategy.

Konzern hält eine halbe Million Bitcoin So funktioniert die Hochrisiko-Strategie von Strategy 15.02.2025 · 07:30 Uhr · onvista

Mittlerweile ist dieser Kursaufschlag vollständig verpufft, weswegen neue Bitcoin-Käufe die bestehenden Aktionäre verwässert. Deswegen greift der Konzern eben verstärkt auf Vorzugsaktien mit teilweise hohen Dividendengarantien (über zehn Prozent jährlich) zurück.

Doch dadurch entstehen eben gefährliche Zahlungsverpflichtungen, und zwar in US-Dollar, wie auch bei den in den Vorjahren ausgegeben Wandelanleihen. Allein im ersten Quartal gab der Konzern fast 230 Millionen Dollar für Dividendenzahlungen aus. Das mittlerweile vernachlässigbar kleine operative Geschäft Strategys aber brachte kaum 14 Millionen Dollar ein.

Zwar hat Strategy noch ein gewisses Cash-Polster. Zum Ende des ersten Quartals beliefen sich die liquiden Mittel auf etwas mehr als zwei Milliarden US-Dollar. Ende Mai wiederum erklärte Strategy, die „strategische Dollar-Reserve“ belaufe sich noch auf 900 Millionen US-Dollar.

Über kurz oder lang aber braucht Strategy neue Mittel, um die Dividenden der Vorzugsaktien zu zahlen. Die Frage ist, ob dieses Kapital dann erneut über den Verkauf von Bitcoin erlöst wird. Wenn ja, könnte das zu einer ähnlichen Kursreaktion führen wie am gestrigen Dienstag.