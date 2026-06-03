Nach dem freundlichen Vortagesschluss hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt. Der Dax fiel in der ersten Handelsstunde unter die viel beachtete Marke von 25.000 Punkten um 0,74 Prozent auf 24.938 Zähler.

Lage im Iran weiter unklar

Die Lage im Iran-Krieg bleibt unklar. US-Präsident Trump bekräftigte am Vorabend ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über einen Rahmenvertrag andauern. Aus dem Iran verlautete, dass seit Tagen keine Gespräche mehr stattfänden. In der Nacht auf Mittwoch lieferten sich beide Seiten die schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe. Die Ölpreise legten wieder zu - eher ein Unsicherheitsfaktor für den Markt.

Douglas-Aktie auf Erholungskurs

Die Aktien von Douglas könnten am Mittwoch einen weiteren Erholungsversuch zurück über die Marke von neun Euro unternehmen. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um 3,6 Prozent auf 9,16 Euro. Damit läge das Jahresminus auf Xetra immer noch bei 27 Prozent.

Laut dem Berenberg-Analysten Michael Heider stehen Douglas-Aktien angesichts des mauen Konsumumfelds und durchwachsener Ergebnisse auch bei den Anlegern momentan nicht gerade hoch im Kurs. Er ist jedoch grundsätzlich optimistisch und rät mit einem Kursziel von 16 Euro zum Kauf.

Er attestiert Europas führendem Händler von Premium-Beautyprodukten "schöne Barmittelzuflüsse". Im Rahmen der Omnichannel-Strategie sei das Unternehmen mit fast 2.000 Stores in Europa präsent, erwirtschafte aber auch ein Drittel seiner Umsätze online. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bei der Aktie findet Heider reizvoll und die Bewertung attraktiv. Douglas sind im März 2024 wieder an die Börse gekommen. Nach einem Hoch im ersten Monat bei 25,60 Euro rutschten sie bis zum Mai dieses Jahres auf 8,23 Euro ab.

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Verkaufsempfehlung setzt Ströer unter Druck

Die Aktien von Ströer geben ihren Kampf um die exponentielle 200-Tage-Linie am Mittwoch zunächst auf. Nach einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs geht es für die Papiere des Werbekonzerns um 4 Prozent unter ihren Xetra-Schlusskurs auf 35,94 Euro abwärts. Das Vormonatstief lag bei knapp unter 34 Euro.

Goldman-Analyst James Tate setzte ein Kursziel von 37 Euro an und signalisiert damit weitere Korrekturgefahr. Das Verbraucherumfeld in Deutschland trübe sich ein, was das Geschäft mit Außenwerbung bremsen dürfte, schrieb er. Grundsätzlich geht Tate zwar davon aus, dass Ströer in der Außenwerbung weitere Marktanteile gewinnt, er ist zunächst aber zurückhaltender für den Geschäftsverlauf geworden. (mit Material von dpa-AFX)