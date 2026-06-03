Brantner: Gescheiterte Niederlage Quittung für Außenpolitik

BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner sieht in der gescheiterten Kandidatur Deutschlands für den UN-Sicherheitsrat eine Niederlage für Bundeskanzler Friedrich Merz und Außenminister Johann Wadephul (beide CDU). "Gleichzeitig kann das Ergebnis niemanden überraschen: Deutschland hat in den vergangenen Monaten viel Vertrauen auf der internationalen Bühne verspielt", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die Bundesregierung habe die humanitäre Hilfe halbiert. Angesichts der zahlreichen globalen Krisen und des weitgehenden Rückzugs der USA aus der internationalen Entwicklungs- und Nothilfe sei das ein verheerendes Signal. "Dass eine deutsche Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat erstmals in der Geschichte gescheitert ist, muss als Quittung für eine Außenpolitik verstanden werden, die international an Glaubwürdigkeit und Vertrauen eingebüßt hat."/csd/DP/he