Broadcom legt weiter kräftig zu - Aktie fällt wegen enttäuschendem KI-Ausblick

SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Broadcom wächst dank guter Geschäfte mit Chips für Angebote rund um die Künstliche Intelligenz (KI) weiter rasant. Zudem stellt der Halbleiterhersteller eine weitere Beschleunigung des Wachstums in Aussicht. Die Zahlen des vergangenen Quartals fielen wie erwartet aus. Die Umsatzprognose für das laufende Quartal liegt über dem von Analysten prognostizierten Durchschnitt. Allerdings enttäuschte die KI-Komponente des Ausblicks. Die in den vergangenen Wochen und Monaten hervorragend gelaufene Aktie gab nachbörslich in einer ersten Reaktion kräftig nach.

Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 rechnet Broadcom mit einem Erlös von rund 29,4 Milliarden Dollar (25 Mrd Euro). Das wären 84 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahresquartal, teilte Broadcom am Mittwoch in San Jose mit. Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um knapp die Hälfte auf 22,2 Milliarden Dollar. Der Überschuss legte im um 88 Prozent auf 9,3 Milliarden Dollar zu.

Die Anteile des US-Chipherstellers büßten in den ersten Minuten des nachbörslichen Handels bis zu acht Prozent auf 440 Dollar ein. Im Verlauf des regulären Handels am Mittwoch hatten die Papiere mit 495 Dollar noch ihren bisher höchsten Stand erreicht, bevor sie die Gewinne abgaben.

Nach einem kräftigen Anstieg der Aktien in den vergangenen Jahren zählt Broadcom mit einem Börsenwert von knapp 3,4 Milliarden Dollar Ende des regulären Handels derzeit zu den wertvollsten Unternehmen der Vereinigten Staaten. Lediglich Nvidia , Apple , Alphabet , Microsoft und Amazon sind mehr wert./zb/he