Bundesregierung beschließt Aktionsprogramm für Kreislaufwirtschaft

Berlin, 03. ⁠Jun (Reuters) - Die Bundesregierung will die Kreislaufwirtschaft in Deutschland mit einem neuen Aktionsprogramm beschleunigen. Dafür sind kurzfristig rund 260 Millionen Euro vorgesehen, zusätzlich sollen von 2027 bis 2030 weitere 305 Millionen Euro bereitgestellt werden. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch ein Paket mit zwölf Maßnahmen, die bis Ende 2027 ‌umgesetzt werden sollen, um die Abhängigkeit von Rohstoffen zu verringern. "Kreislaufwirtschaft macht unsere Wirtschaft unabhängiger", sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD). Sie schütze Unternehmen, wenn internationale Lieferketten brüchig würden. Die Mittel stammen ⁠nach Ministeriumsangaben ⁠aus dem Klima- und Transformationsfonds sowie dem Klimaschutzprogramm 2026.

Das Programm setzt dabei vor allem auf eine Kombination aus Fördermitteln, neuen Regeln und Digitalisierung. Kern ist ein neues Förderprogramm "Zukunft Kreislaufwirtschaft", das ab Ende 2026 innovative Produktionsverfahren und die Wiedergewinnung kritischer Rohstoffe unterstützen soll. Geplant sind zudem rechtliche Änderungen wie ein neues Textilgesetz und das angestrebte Verbot von Einweg-E-Zigaretten.

BUNDESUNTERNEHMEN MÜSSEN MEHR ‌RECYCLINGPRODUKTE NACHFRAGEN

Ein zentraler Baustein ist die Rolle der öffentlichen ‌Hand. Um diesen Punkt hatte es in der Koalition aus CDU/CSU und SPD Streit gegeben, da Schneider eine Bevorzugung von Recyclingprodukten gefordert hatte. Das Programm sieht nun zwar keine verbindlichen Quoten vor, nimmt ⁠aber die Unternehmen mit Bundesbeteiligung in die Pflicht. Konkret soll der Bund seinen Einfluss auf ‌Konzerne wie die Deutsche Bahn oder die bundeseigene ⁠Autobahn GmbH geltend machen. Diese sollen ihr jährliches Auftragsvolumen für Recyclingprodukte kontinuierlich steigern. Im Sommer 2028 will die Regierung evaluieren, ob die Erhöhung des Recyclinganteils ausreicht. Wirtschaftlichkeit soll dabei weiter ein entscheidendes Kriterium bleiben.

Kreislaufwirtschaft setzt im Gegensatz zur Wegwerfgesellschaft darauf, ‌den Wert von Produkten und Materialien so ⁠lange wie möglich zu erhalten. Rohstoffe sollen durch ⁠Wiederverwendung, Reparatur oder Recycling im Wirtschaftskreislauf gehalten werden. Dies soll Abfall reduzieren, Ressourcen schonen und strategische Abhängigkeiten von Rohstoffimporten verringern.

Die Reaktionen aus der Wirtschaft fielen gemischt aus. Der Bundesverband der Deutschen Industrie bezeichnete das Programm als zu unambitioniert. Es setze kaum neue wirtschaftspolitische Impulse. Für eine industrielle Skalierung seien "deutlich mehr Tempo und Verlässlichkeit" nötig. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) begrüßte, dass für die Unternehmen nun mehr Planungssicherheit entstehe und das Programm wichtige Impulse enthalte. Entscheidend sei aber eine schnelle und praxisnahe Umsetzung. Als Achillesferse für eine ⁠erfolgreiche Transformation bezeichnete die DIHK die Digitalisierung.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)