Chinesische Chery will Autos bei Nissan in britischem Werk bauen

Bangalore, 03. ⁠Jun (Reuters) - Der japanische Autobauer Nissan tritt einen Teil seines Werks im britischen Sunderland an den chinesischen Hersteller Chery ab. Die beiden Unternehmen hätten eine entsprechende ‌Vereinbarung unterzeichnet, teilten sie am Mittwoch mit. Demnach bleibt das Werk im Besitz von Nissan. Ab ⁠dem ⁠kommenden Geschäftsjahr sollen auf einer Fertigungslinie jedoch Fahrzeuge von Chery für den britischen Markt gebaut werden. Die zweite Fertigungslinie werde weiterhin von Nissan genutzt.

Nissan baut seit den 80er Jahren Autos in ‌dem Werk im Nordosten Englands. Dort ‌liefen unter anderem Modelle wie die SUVs Qashqai und Juke vom Band. Unter seinem Chef Ivan Espinosa ⁠fährt das Unternehmen seit einer Weile einen Sparkurs ‌und hat im vergangenen Jahr ⁠angekündigt, weltweit sieben Werke zu schließen.

Chery ist in Europa mit Marken wie Jaecoo, Jetour und Omoda vertreten und kommt inzwischen auf einen ‌Marktanteil von bis ⁠zu zwei Prozent. Das Unternehmen ⁠hatte bei einer Veranstaltung im April erklärt, es wolle seine Fertigung in Europa über Partnerschaften mit anderen Autobauern hochfahren. In Spanien plant das Unternehmen den Bau von Fahrzeugen in einem ehemaligen Nissan-Werk in Barcelona.

(Bericht von Preetika Parashuraman, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)