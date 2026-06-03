Dax Chartanalyse 03.06.2026

An dieser Marke steht der Richtungsentscheid für den Dax an

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.40025.500
Dax-Unterstützung24.90024.800

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax gab bereits gestern das Gros der Eröffnungsgewinne wieder ab. Die erneut eingetrübte Nachrichtenlage im Iran-Konflikt sorgte dann heute morgen für weitere Abgaben. Der Index setzte an die derzeit entscheidende Unterstützung um 24.900 Punkte zurück.

Dax-Ausblick: 

Nach einem kurzzeitigen Unterschreiten der 24.900er-Marke konnte sich der Index wieder stabilisieren. Mehr gelang den Käufern bislang noch nicht, die Unterstützung hat allerdings bislang gehalten.

Die kommenden Handelsstunden dürften daher aller Voraussicht nach bereits richtungsentscheidend werden: Kann die wichtige Unterstützung um 24.900 Punkte verteidigt werden, stehen die Chancen gut für einen erneuten Anstieg zurück Richtung 25.300/400 Punkte.

Unterhalb von 24.900 Punkten droht allerdings aus charttechnischer Sicht eine Beschleunigung des Abwärtstrend. Bis dahin bleiben die Käufer vorerst noch weiter im Spiel.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU92BU) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 03.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.303,13 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU621J) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 03.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.258,03 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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