An dieser Marke steht der Richtungsentscheid für den Dax an

Dax-Widerstand 25.400 25.500 Dax-Unterstützung 24.900 24.800

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax gab bereits gestern das Gros der Eröffnungsgewinne wieder ab. Die erneut eingetrübte Nachrichtenlage im Iran-Konflikt sorgte dann heute morgen für weitere Abgaben. Der Index setzte an die derzeit entscheidende Unterstützung um 24.900 Punkte zurück.

Dax-Ausblick:

Nach einem kurzzeitigen Unterschreiten der 24.900er-Marke konnte sich der Index wieder stabilisieren. Mehr gelang den Käufern bislang noch nicht, die Unterstützung hat allerdings bislang gehalten.

Die kommenden Handelsstunden dürften daher aller Voraussicht nach bereits richtungsentscheidend werden: Kann die wichtige Unterstützung um 24.900 Punkte verteidigt werden, stehen die Chancen gut für einen erneuten Anstieg zurück Richtung 25.300/400 Punkte.

Unterhalb von 24.900 Punkten droht allerdings aus charttechnischer Sicht eine Beschleunigung des Abwärtstrend. Bis dahin bleiben die Käufer vorerst noch weiter im Spiel.